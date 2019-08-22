KYK yurt başvurusunda son gün ne zaman? KYK e- devlet başvuru ekranı
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından, yükseköğretim yurt başvuruları için 19 Ağustos tarihinde başlatılan süreç devam ediyor. Yaşadıkları şehir dışında üniversite öğrenimlerini tamamlayacak öğrencilerin faydalanacağı KYK yurt başvurularında, kayıt tarihleri merak konusu oldu. Peki, KYK yurt başvurusunda son gün ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, o konular hakkında merak edilenler.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı YURTKUR tarafından başlatılan, 2019-2020 öğretim yılı için KYK yurt başvuru işlemleri, e-devlet sistemi üzerinden tamamlanacak. Kayıt işlemleri devam ederken, kayıt tarihini kaçırmak istemeyen üniversite öğrencileri, KYK yurtları için son başvuru tarihi ile ilgili aramalarını yoğunlaştırdı. İşte, e- devlet KYK yurt başvuru ekranı ve son kayıt tarihi.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
2019-2020 öğretim yılında ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim görmekte olan öğrenciler, yurt başvurusunda bulunabilecek.
Başvurular 26 Ağustos saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
KYK bünyesindeki yurtlarda kalmak için ara sınıf öğrencileri de başvurabilecek. 30 Haziran 2019 tarihinden önce herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran öğrenciler de (ön lisans, lisans) ara sınıf olarak 19-26 Ağustos tarihleri arasında yurt başvuru işlemlerini yapabilecek.
KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrenciler ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle