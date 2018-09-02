KYK yurt başvurusu E Devlet üzerinden nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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02.09.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

KYK yurt başvurusu E Devlet üzerinden nasıl yapılır?

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KYK yurt başvurusu E Devlet üzerinden nasıl yapılır?

KYK yurt başvurusu, E-Devlet üzerinden alınmaya başlıyor. Üniversite eğitimi için bir programa yerleşen öğrenciler, evlerinden uzakta görecekleri eğitim için barınma sorununu KYK yurt başvurusu ile çözmeye çalışacak. Yüz binlere öğrencinin eğitim amaçlı yaşayacağı göçte, barınma imkanı KYK yurtları aracılığıyla sağlanabilecek. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılacak? İşte, öğrencilerin araştırdığı o detaylar

E-Devlet üzerinden alınabilecek olan KYK yurt başvurusu için süreç, 3 Eylül itibariyle başlıyor. Üniversiteye yerleşen 710 bin öğrencinin yarısından fazlası tarafından değerlendirilecek olan KYK yurt başvurusu, internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. E-Devlet üzerinden birkaç işlemle tamamlanacak olan başvuruların ardından öğrenciler, okullarına en yakın yurtlara yerleştirilmeye çalışılacak. Peki, E-Devlet yurt başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler

E-DEVLET YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan bilgilere göre KYK yurt başvuruları 3 Eylül Pazartesi günü alınmaya başlanacak. 10 Eylül tarihine kadar devam edecek olan başvuru süreci, E-Devlet üzerinden sürdürülecek. E-Devlet üzerinden alınacak olan yurt başvuru aşamalarında herhangi bir problem yaşanması halinde, 7/24 hizmet veren KYK KİM (Kurumsal İletişim Merkezi), 444 1961 numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da Kurumun resmi Twitter hesabı KYK_DESTEK üzerinden yardım talebinde bulunulabilecek.

Yurt başvurusu için öncelikle e-Devlet Kapısına giriş yapınız.

Giriş yaptıktan sonra  “Yurt Kayıt İşlemler” hizmetini, E-Devlet içerisindeki arama çubuğu vasıtasıyla bulunuz. Ya da aşağıdaki linke tıklayınız.

YURT KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Hizmeti ilk açtığınızda aşağıda örnekleri verilen hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumlarda işleminize devam etmeniz mümkün olmamaktadır..

KYK yurt başvurusu E Devlet üzerinden nasıl yapılır

1) Kayıt Bilgilendirme

Hizmete ilk girdiğinizde eğer kayıt yapabiliyor durumda iseniz bu kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Öğrenci Bilgileri ve Yurt Bilgilerinizi
kontrol ederek Taahhütnameyi okuyup onayladığınızda “Kayıt Yap” düğmesine basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

KYK yurt başvurusu E Devlet üzerinden nasıl yapılır



Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.

2) İşlem Sonucu

Eğer kaydınız başarıyla tamamlanmışsa aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Artık işleminiz tamamlanmış demektir. Şimdi tarayıcınızı kapatabilir, farklı hizmetlerden faydalanabilir veya farklı web sitelerine gidebilirsiniz.

KYK yurt başvurusu E Devlet üzerinden nasıl yapılır

Eğer yurt kayıt işleminiz gerçekleşmediyse aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Bu durumda işleminiz tamamlanmamış demektir. Daha sonra tekrar deneme yapabilirsiniz.

KYK yurt başvurusu E Devlet üzerinden nasıl yapılır

 

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