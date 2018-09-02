KYK yurt başvurusu E Devlet üzerinden nasıl yapılır?
KYK yurt başvurusu, E-Devlet üzerinden alınmaya başlıyor. Üniversite eğitimi için bir programa yerleşen öğrenciler, evlerinden uzakta görecekleri eğitim için barınma sorununu KYK yurt başvurusu ile çözmeye çalışacak. Yüz binlere öğrencinin eğitim amaçlı yaşayacağı göçte, barınma imkanı KYK yurtları aracılığıyla sağlanabilecek. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılacak? İşte, öğrencilerin araştırdığı o detaylar
E-Devlet üzerinden alınabilecek olan KYK yurt başvurusu için süreç, 3 Eylül itibariyle başlıyor. Üniversiteye yerleşen 710 bin öğrencinin yarısından fazlası tarafından değerlendirilecek olan KYK yurt başvurusu, internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. E-Devlet üzerinden birkaç işlemle tamamlanacak olan başvuruların ardından öğrenciler, okullarına en yakın yurtlara yerleştirilmeye çalışılacak. Peki, E-Devlet yurt başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler
E-DEVLET YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan bilgilere göre KYK yurt başvuruları 3 Eylül Pazartesi günü alınmaya başlanacak. 10 Eylül tarihine kadar devam edecek olan başvuru süreci, E-Devlet üzerinden sürdürülecek. E-Devlet üzerinden alınacak olan yurt başvuru aşamalarında herhangi bir problem yaşanması halinde, 7/24 hizmet veren KYK KİM (Kurumsal İletişim Merkezi), 444 1961 numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da Kurumun resmi Twitter hesabı KYK_DESTEK üzerinden yardım talebinde bulunulabilecek.
Yurt başvurusu için öncelikle e-Devlet Kapısına giriş yapınız.
Giriş yaptıktan sonra “Yurt Kayıt İşlemler” hizmetini, E-Devlet içerisindeki arama çubuğu vasıtasıyla bulunuz. Ya da aşağıdaki linke tıklayınız.
YURT KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hizmeti ilk açtığınızda aşağıda örnekleri verilen hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumlarda işleminize devam etmeniz mümkün olmamaktadır..
1) Kayıt Bilgilendirme
Hizmete ilk girdiğinizde eğer kayıt yapabiliyor durumda iseniz bu kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Öğrenci Bilgileri ve Yurt Bilgilerinizi
kontrol ederek Taahhütnameyi okuyup onayladığınızda “Kayıt Yap” düğmesine basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.
2) İşlem Sonucu
Eğer kaydınız başarıyla tamamlanmışsa aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Artık işleminiz tamamlanmış demektir. Şimdi tarayıcınızı kapatabilir, farklı hizmetlerden faydalanabilir veya farklı web sitelerine gidebilirsiniz.
Eğer yurt kayıt işleminiz gerçekleşmediyse aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Bu durumda işleminiz tamamlanmamış demektir. Daha sonra tekrar deneme yapabilirsiniz.
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