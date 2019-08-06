KYK yurt başvuruları ne zaman? E-Devlet detayı!
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde yer alan merkezlerde barınma ihtiyaçlarını gidermek isteyen öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının ardından konuyla ilgili araştırmalarına başladı. KYK yurt başvurusu için kurumun resmi internet sitesini ziyaret eden binlerce öğrenci, konuyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KYK yurt başvuruları, üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından öğrencilerin gündemindeki konulardan birisi oldu. Üniversite eğitimi alacakları illerde barınma ihtiyacını karşılamak isteyen binlerce öğrenci ve ailesi, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAR?
KYK'nın yurt başvuruları, ÖSYM'nin üniversite yerleştirme sonuçlarını duyurmasının ardından YURTKUR tarafından başvuruya hazırlanıyor. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl üniversite kayıtlarının alınmasıyla birlikte aynı gün içerisinde başlamıştı. 900 bin civarı kapasitesi bulunan KYK'nın başvuruları E-Devlet üzerinden alınacak.
Başvurular E-Devlet üzerinden alınacağı için öğrencilerin E-Devlet şifresini hazır bulundurmaları gerekecek.
Başvurular hakkında detaylar geldiği an haberimizin içerisine eklenecektir.
YURT BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEK ÖĞRENCİLER
KYK yurtlarına başvuru sürecinde bazı kriterler ise önem arz edecek. Aşağıdaki kapsamda yer alan öğrencilerin yurt başvuruları değerlendirilmeyecek.
1.Örgün Eğitime kaydı olmayan öğrenciler,
2.Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almış öğrenciler,
3.Sabıka kaydı bulunan öğrenciler
-Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenciler (Cezası tecil edilenler hariç)
- Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunan öğrenciler,
4.Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler,
5.Ailesinin ikametgâhı okulun bulunduğu belediye sınırları içerisinde bulunan öğrenciler,
- %40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, Devlet koruması altındaki öğrenciler hariç.
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