KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek? KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?
KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) 2019 yurt başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde başlatıldı. YURTKUR tarafından üniversite öğrencilerine tanınan barınma olanakları hakkında bilgi edinmek isteyenler, 'KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?' sorusunun cevabını arıyor. Öğrenciler, kurumun tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlayacaklar. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencileri için başvuruları alınmaya başlanan KYK yurt başvuruları e-devlet sisteminde tamamlanacak. Başvuru işlemleri devam ederken, konaklama olanaklarından yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru şartları ve yapılacak işlemler konusundaki araştırmalarını hızlandırdı. İşte, 2019 KYK yurt başvuruları hakkında detaylı bilgiler.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
2019-2020 öğretim yılında ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim görmekte olan öğrenciler, yurt başvurusunda bulunabilecek.
Başvurular 26 Ağustos saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
KYK bünyesindeki yurtlarda kalmak için ara sınıf öğrencileri de başvurabilecek. 30 Haziran 2019 tarihinden önce herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran öğrenciler de (ön lisans, lisans) ara sınıf olarak 19-26 Ağustos tarihleri arasında yurt başvuru işlemlerini yapabilecek.
KYK YURT BAŞVURULARI E-DEVLET'TEN NASIL YAPILACAK?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrenciler ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle