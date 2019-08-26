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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

KYK yurt başvuruları için son gün! KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK yurt başvuruları için son gün! KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019-2020 öğretim yılında ilk kez herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri için KYK yurt başvuruları bugün bitiyor. e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvurular, saat 23:59'a kadar devam edecek. Bu gelişmenin ardından, yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüz binlerce üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacını karşılayan KYK, bu yıl yurtlarına alınacak öğrenciler için başvurular geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Değerlendirilen başvuruların ardından sonuçlar, öğrencilerin erişimine açılacak ve boş kalan kontenjanlar için ek başvuru süreci başlayacak. İşte, KYK yurt başvurularına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün yurt başvuru süreci 26 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

Öğrenciler yurt başvurularını e-devlet üzerinden dolduracakları bir form ile kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ait beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu, beyanları değerlendirecek.

Yurt hakkı kazananların dışında kalan öğrenciler, puanlarına göre yedek sırasına alınacak. Bu öğrencilerin, kayıt yaptırmayanların yerlerine ve boşalan yerlere yerleştirilmeleri yıl boyunca devam edecek.

YURT BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik bir bilgi yok. Ancak sonuçlar geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de erişime açılmıştı. Sonuçların bu yıl da yakın tarihlerde açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlar geçtiğimiz yıl 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren açılarak hizmet vermeye devam etmişti. KYK yurtlarının bu yıl da yakın tarihlerde açılabileceği tahmin ediliyor.

Bu konulara ilişkin tarih bilgileri kesinleşirse haberimizde yer vereceğiz.

YURT ODALARI YÜKSEK KONFORLU

Yenilenen yurtların yanı sıra yeni açtığı yurtlarla da öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan KYK, 81 il ve KKTC'de yüz binlerce öğrenciye hizmet vermeye devam ediyor.

Daha önce 8-10 kişilik koğuş sistemine sahip yurtlarda artık en fazla 4 kişilik odalarla hizmet veriliyor. Az sayıda bulunan 6-8 kişilik odaların da modernleştirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Engelliler için özel tasarlanan odaların da bulunduğu yurtlarda, her odada banyo, buzdolabı, çalışma masası ve kıyafet dolabı yer alıyor.

Yurtlarda çamaşırhane ile spor, sanat ve kişisel gelişim faaliyetleri için salonlar bulunuyor. Yurttaki odalar her gün görevliler tarafından temizleniyor.

Açık büfe yemek hizmetinin sunulduğu yurtlarda, öğrenciler yüksek standartlarda konfordan yararlanıyor.

SAĞLIKLI BESLENECEKLER

Öğrenciler, yurtlarına ilk geldiklerinde ücretsiz internet şifrelerini alacak ve bir uyum programına tabi tutulacak. Bu programla hem bulunduğu şehri sosyal, kültürel ve tarihsel açıdan tanıyacak hem de barınacağı yurdun kuralları ve sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirilecek.

Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile belirlenen alanlarda her yeni öğrenci bir fidan dikecek. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm spor tesislerinden faydalanarak, bütün branşlarda spor yapabilecek.

Öğrencilere sağlıklı, uygun fiyatlı ve kaliteli beslenebilmeleri için yurtlarlarda sabah ve akşam açık büfe yemek servisi yapılıyor. Yurtlardaki beslenme hizmeti, diyetisyenler ve gıda mühendisleri gözetiminde, il ve yurt müdürlüğünce kurulan komisyonlar tarafından denetleniyor.

YURT ÜCRETLERİ

Yurtların ücretleri, standartlarına göre 200 lira ile 340 lira arasında değişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bulunan yurtların ücreti 400 lira. Öğrencilere her ay toplamda 420 lira beslenme katkısı sağlanıyor. Ayrıca temmuz ve ağustos ayları için ise yurt ücreti alınmıyor. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerilere sosyal çalışmacılar ve psikologlar tarafından hizmet veriliyor.

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