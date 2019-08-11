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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.08.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?

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KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilecek olan burs ve yurt başvuruları öğrenciler tarfından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK başvuru tarihlerine göre hareket edecek olan öğrenciler YURTKUR ve Bakanlık tarafından yapılacak açıklamaya kitlendi. Peki, KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

YKS yerleştirme sonuçlarının belli olması sonrası ,üniversiteye başlayacak olan öğrenciler ya da öğrenimlerine devam edenler yurt,burs ve öğrenci kredisinin başvurularıyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. KYK başvuru işlemleri bu sene de e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. İşte, 2019-2020 KYK başvurularına yönelik detaylar.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında KYK burs ve öğrenim kredileri başvuruları, ekim ayının ilk haftalarında başlıyor.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvurularının, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. KYK'nın 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını alacağı tarihe ilişkin net bir bilgi yok ancak başvuruların, eylül ayının ilk haftası başlayacağı tahmin ediliyor.

YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

HATALI BAŞVURULAR GEÇERSİZ SAYILACAK

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

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