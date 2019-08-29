KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
'KYK yurt başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?' sorusu, KYK yurt sonuçlarına yönelik beklenti içinde olan öğrenciler ve aileleri tarafından merakla sorgulanıyor. Tamamlanan başvuruların ardından KYK değerlendirme süreci yapacak ve sonuçları erişime açacak. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye'nin her yanındaki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı yurtların 2019 dönemi için başvurular 26 Ağustos'ta sona erdi. e-Devlet sistemi üzerinden gerekli adımları izleyerek başvurularını tamamlayan pek çok üniversiteli, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, 2019 KYK yurt başvuru sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
Yenilenen yurtların yanı sıra yeni açtığı yurtlarla da öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan KYK, 81 il ve KKTC'de hizmet vermeye devam ediyor. KYK yurt başvurularının, e-Devlet üzerinden alınmasının ardından, öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu 11 devlet kurumu aracılığıyla teyit edilecek ve sonuçlar açıklanacak.
EN FAZLA 4 KİŞİLİK ODALAR
Daha önce 8-10 kişilik koğuş sistemine sahip yurtlarda artık en fazla 4 kişilik odalarla hizmet veriliyor. Az sayıda bulunan 6-8 kişilik odaların da modernleştirilmesi çalışmaları devam ediyor.
Engelliler için özel tasarlanan odaların da bulunduğu yurtlarda, her odada banyo, buzdolabı, çalışma masası ve kıyafet dolabı yer alıyor.
Yurtlarda çamaşırhane ile spor, sanat ve kişisel gelişim faaliyetleri için salonlar bulunuyor. Yurttaki odalar her gün görevliler tarafından temizleniyor.
Açık büfe yemek hizmetinin sunulduğu yurtlarda, öğrenciler yüksek standartlarda konfordan yararlanıyor.
UCUZ VE SAĞLIKLI YEMEK İMKANI
KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için öğrencilere lokanta-kantin, kafeterya gibi imkanlar da sunuluyor. KYK'lı gençlere her gün açık büfe sabah kahvaltısı imkanı sağlanırken, akşam için ise 20 çeşide yakın yemek servis ediliyor.
Öğrencilerin maddi imkanları gözetilerek belirlenen yemek fiyatları, piyasa ortalamasının en az yüzde 35 altında bulunuyor.
Mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu diyetisyenler, gıda mühendisleri ve yurt yöneticileri tarafından devamlı kontrol ediliyor.
KYK'daki lokanta-kantin işletmelerinde gıda mühendisi veya diyetisyen çalıştırma zorunluluğu da bulunuyor. Lokanta ve yemekhanelerin tedarik, depolama ve üretim aşamalarının tamamı, işinde uzman meslek elemanları tarafından kontrol ediliyor.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik bir bilgi yok. Ancak sonuçlar geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de erişime açılmıştı. Sonuçların bu yıl da yakın tarihlerde açıklanabileceği tahmin ediliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlar geçtiğimiz yıl 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren açılarak hizmet vermeye devam etmişti. KYK yurtlarının bu yıl da yakın tarihlerde açılabileceği tahmin ediliyor.
Bu konulara ilişkin tarih bilgileri kesinleşirse haberimizde yer vereceğiz.
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