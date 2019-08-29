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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
29.08.2019 - 11:22, Son Güncelleme:/

KYK yurt sonuçları erişime açıldı! KYK yurt yedek ne demek ve sıra ne zaman gelir?

Asil ve yedek olmak üzere KYK yurt yerleştirme sonuçları, YURTKUR resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Toplam 671 bin öğrencinin faydalanabileceği KYK yurt sonuçları akabinde, boş kontenjanlar için yedek yerleştirme süreci başlayacak. KYK yurt sonuçları ekranında yurt yedek ifadesini gören öğrenciler, ilk kayıt ücreti ödemeleri ve taahhütname onaylarının ardından sonraki yerleştirmeleri beklemeye başlayacak.

KYK yurt sonuçları erişime açıldı! KYK yurt yedek ne demek ve sıra ne zaman gelir?
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Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) bünyesinde barınmak isteyen öğrencilerin gerçekleştirdiği yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurtlarına yerleşen öğrenciler, taahhütname işlemleri için e-Devlet üzerinden onaylarını gerçekleştirecek. KYK yurt sonuçları kapsamında ilk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde demeyen öğrenciler, yedek yurt sonuçları için bekleyişe geçecek.

KYK yurt başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. KYK yurt başvuru sonuçları sonrasında öğrenciler, taahhütname adımına geçiş yapacak. Türkiye.gov.tr (e-Devlet) üzerinden alınacak olan KYK yurt başvuru sürecinin ardından boş kalan kontenjanlara yedek yerleştirmeler yapılacak. İşte, KYK yurt başvuru sonuçları sonrasında gerçekleştirilecek olan adımlar

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YURT KAYITLARI e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

YEDEK YERLEŞTİRMELER YIL BOYUNCA YAPILACAK

İlk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde edemeyen öğrenciler, ilk üç yerleştirmeyi bekleyecek. İlk üç yerleştirme kısa süre içerisinde tamamlanacak. Bu yerleştirmelerin yanı sıra, yıl boyunca yedek yerleştirme süreci devam edecek. 

YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Yeni dönemde yurt ücretleri artış gösterecek. Geçen yıl 180 lira olan yurtların ücreti 215 lira, 213 lira olanlar 250 lira, 237 lira olanlar 280 lira, 258 lira olanlar 310 lira, 285 lira olanlar 340 lira olarak tahsil edilecek.

TOPLAM 671 BİN 508 ÖĞRENCİ YURTLARDAN FAYDALANABİLECEK

81 il 228 ilçede bulunan 759 yurttan toplam 671 bin 508 öğrenci yararlanabilecek.

 

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