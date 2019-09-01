KYK yedek yurt başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Gözler şimdi kayıtlar sonrası boşta kalacak yurt kontenjanları için yapılacak yedek yerleştirmede. Peki, KYK yedek yurt başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman başlayacak?
KYK, üniversite öğrencilerinin ailelerinin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri göz önüne alınarak öğrencilerin durumu tespit ediyor ve yurt yerleştirmelerini yapıyor. Şimdi ise yerleşemeyenler için ikinci bir şans olan yedek yerleştirmeler bekleniyor. İşte, KYK yurt yerleştirme sürecine ilişkin ayrıntılar...
KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk üç yedek yerleştirme tarihleri de açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.
YURTLAR O TARİHTE AÇILIYOR
KYK, bir yeniliğe daha imza atarak yurtların açılış-kapanış tarihlerini sabitledi. Üniversitelerin akademik takvimlerine göre her yıl farklı tarihler arasında hizmet veren yurtlar artık her yıl 1 Eylül-30 Haziran tarihleri arasında hizmet verecek.
1 Eylül tarihi itibarıyla öğrencilerini karşılayacak olan yurtlar, 30 Haziran 2020 tarihinde hizmete kapanacak. Yaz döneminde yaz okulu, sınav, zorunlu kurs, zorunlu staj vb. sebeplerle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için de nöbetçi yurtlar gençlerin hizmetinde olacak.
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