KYK yedek yurt başvuruları başlıyor! Yedek yurt başvurusu nasıl yapılır?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yedek yurt başvuruları başlıyor. Öğrenim gördükleri şehirlerdeki KYK yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrenciler, yedek yurt başvurularını yaparak sonuçları beklemeye başlayacak. Peki, KYK yedek yurt başvurusu nasıl yapılır?
Her yıl yüz binlerce öğrenciye barınma imkanı sağlayan KYK'da yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yedek yerleştirme işlemi bugün başlıyor. Ancak henüz KYK'nın resmi sitesinde yedek yurt başvuru ekranı açılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz. İşte, KYK yedek yurt başvuruları hakkında ayrıntılar...
KYK'da ilk üç yedek yerleştirme tarihleri açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.
KYK YURTLARINDA SAĞLIKLI VE UCUZ BESLENME
KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için öğrencilere lokanta-kantin, kafeterya gibi imkanlar da sunuluyor. KYK'lı gençlere her gün açık büfe sabah kahvaltısı imkanı sağlanırken, akşam için ise 20 çeşide yakın yemek servis ediliyor. Öğrencilerin maddi imkanları gözetilerek belirlenen yemek fiyatları, piyasa ortalamasının en az yüzde 35 altında bulunuyor.
Mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu diyetisyenler, gıda mühendisleri ve yurt yöneticileri tarafından devamlı kontrol ediliyor. KYK'daki lokanta-kantin işletmelerinde gıda mühendisi veya diyetisyen çalıştırma zorunluluğu da bulunuyor. Lokanta ve yemekhanelerin tedarik, depolama ve üretim aşamalarının tamamı, işinde uzman meslek elemanları tarafından kontrol ediliyor. Diğer taraftan yurt idaresince her gün yemeklerden numune alınarak sterilize bir şekilde 72 saat boyunca saklanıyor. İhtiyaç duyulması halinde numuneler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından tahlil ediliyor.
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