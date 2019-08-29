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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

KYK yedek yerleştirmeler ne zaman? Yurt taahhütname nasıl onaylanır?

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KYK yedek yerleştirmeler ne zaman? Yurt taahhütname nasıl onaylanır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yurt taahhütname nasıl onayı birçok öğrencinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Yurt yedek yerleştirme sürecine de yön verecek olan taahhütname onayı, bu onayı vermeyenlerin yerine yedek yerleştirmelerin yapılmasıyla sonuçlanacak. Peki, taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte, yurt taahhütname onayı ve yedek yerleştirme hakkında merak edilen bazı bilgiler

KYK yurt taahhütnamesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da internet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, taahhütname onaylarını birkaç adımda tamamlayabilecek. Yedek yerleştirmeler ise bunun akabinde alınmaya başlanacak. Peki, KYK yedek yerleştirmeler ne zaman yapılacak? İşte, yurt taahhütname onayı ve yedek yerleştirme süreci hakkında bazı bilgiler

ADIM ADIM TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Yurt başvurusu için öncelikle e-Devlet Kapısına giriş yapınız.

Giriş yaptıktan sonra  “Yurt Kayıt İşlemler” hizmetini, E-Devlet içerisindeki arama çubuğu vasıtasıyla bulunuz. Ya da aşağıdaki linke tıklayınız.

YURT KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Hizmeti ilk açtığınızda aşağıda örnekleri verilen hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumlarda işleminize devam etmeniz mümkün olmamaktadır..

KYK yedek yerleştirmeler ne zaman Yurt taahhütname nasıl onaylanır

1) Kayıt Bilgilendirme

Hizmete ilk girdiğinizde eğer kayıt yapabiliyor durumda iseniz bu kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Öğrenci Bilgileri ve Yurt Bilgilerinizi
kontrol ederek Taahhütnameyi okuyup onayladığınızda “Kayıt Yap” düğmesine basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

KYK yedek yerleştirmeler ne zaman Yurt taahhütname nasıl onaylanır



Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.

2) İşlem Sonucu

Eğer kaydınız başarıyla tamamlanmışsa aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Artık işleminiz tamamlanmış demektir. Şimdi tarayıcınızı kapatabilir, farklı hizmetlerden faydalanabilir veya farklı web sitelerine gidebilirsiniz.

KYK yedek yerleştirmeler ne zaman Yurt taahhütname nasıl onaylanır

Eğer yurt kayıt işleminiz gerçekleşmediyse aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Bu durumda işleminiz tamamlanmamış demektir. Daha sonra tekrar deneme yapabilirsiniz.

KYK yedek yerleştirmeler ne zaman Yurt taahhütname nasıl onaylanır

YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk üç yedek yerleştirme tarihleri de açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

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