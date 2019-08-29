KYK yedek yerleştirmeler ne zaman? Yurt taahhütname nasıl onaylanır?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yurt taahhütname nasıl onayı birçok öğrencinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Yurt yedek yerleştirme sürecine de yön verecek olan taahhütname onayı, bu onayı vermeyenlerin yerine yedek yerleştirmelerin yapılmasıyla sonuçlanacak. Peki, taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte, yurt taahhütname onayı ve yedek yerleştirme hakkında merak edilen bazı bilgiler
KYK yurt taahhütnamesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da internet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, taahhütname onaylarını birkaç adımda tamamlayabilecek. Yedek yerleştirmeler ise bunun akabinde alınmaya başlanacak. Peki, KYK yedek yerleştirmeler ne zaman yapılacak? İşte, yurt taahhütname onayı ve yedek yerleştirme süreci hakkında bazı bilgiler
ADIM ADIM TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Yurt başvurusu için öncelikle e-Devlet Kapısına giriş yapınız.
Giriş yaptıktan sonra “Yurt Kayıt İşlemler” hizmetini, E-Devlet içerisindeki arama çubuğu vasıtasıyla bulunuz. Ya da aşağıdaki linke tıklayınız.
YURT KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hizmeti ilk açtığınızda aşağıda örnekleri verilen hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumlarda işleminize devam etmeniz mümkün olmamaktadır..
1) Kayıt Bilgilendirme
Hizmete ilk girdiğinizde eğer kayıt yapabiliyor durumda iseniz bu kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Öğrenci Bilgileri ve Yurt Bilgilerinizi
kontrol ederek Taahhütnameyi okuyup onayladığınızda “Kayıt Yap” düğmesine basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.
2) İşlem Sonucu
Eğer kaydınız başarıyla tamamlanmışsa aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Artık işleminiz tamamlanmış demektir. Şimdi tarayıcınızı kapatabilir, farklı hizmetlerden faydalanabilir veya farklı web sitelerine gidebilirsiniz.
Eğer yurt kayıt işleminiz gerçekleşmediyse aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Bu durumda işleminiz tamamlanmamış demektir. Daha sonra tekrar deneme yapabilirsiniz.
YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk üç yedek yerleştirme tarihleri de açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.
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