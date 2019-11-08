KYK burs ve kredi sonuçlarıyla ilgili iddialara yanıt geldi - KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK bu yıl burs ve kredi başvurularını ekim ayında tamamlamıştı. Burs ve kredi başvuruları için gerekli işlemleri ve belgeleri tamamlayan öğrenciler, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yayılan 'KYK sonuçları açıklandı' iddialarıyla büyük bir heyecan yaşamıştı. Peki, KYK burs sonuçlarıyla ilgili son durum ne?
KYK (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs sonuçları üniversite öğrencilerinin gündem konuları arasında ilk sırada. Başvuru ve kredi başvurularının değerlendirmesini bekleyen öğrenciler, sık sık KYK’nın sayfasını ziyaret ederek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, yeni bir açıklama yapıldı mı? İşte, KYK burs sonuçlarıyla ilgili son durum
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne yapılan burs ve kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiğine yönelik açıklama geldi. Kurumun resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada; "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar 'yurtkur.gsb.gov.tr' resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.
AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkacak. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak" açıklamasında bulundu.
BURS MİKTARINDA YÜZDE 10 ARTIŞ
KYK ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Bu bilgiye göre,
T.C kimlik numarası 0-2 ile arasında bitenler her ayın 6'sında,
2-4 ile bitenler her ayın 7'sinde,
4-6 ile bitenler her ayın 8'inde
6-8 ile bitenler ise her ayın 9'unda ödeme alıyor.
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