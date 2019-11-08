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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.11.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

KYK burs ve kredi sonuçlarıyla ilgili iddialara yanıt geldi - KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK burs ve kredi sonuçlarıyla ilgili iddialara yanıt geldi - KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK bu yıl burs ve kredi başvurularını ekim ayında tamamlamıştı. Burs ve kredi başvuruları için gerekli işlemleri ve belgeleri tamamlayan öğrenciler, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yayılan 'KYK sonuçları açıklandı' iddialarıyla büyük bir heyecan yaşamıştı. Peki, KYK burs sonuçlarıyla ilgili son durum ne?

KYK (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs sonuçları üniversite öğrencilerinin gündem konuları arasında ilk sırada. Başvuru ve kredi başvurularının değerlendirmesini bekleyen öğrenciler, sık sık KYK’nın sayfasını ziyaret ederek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, yeni bir açıklama yapıldı mı? İşte, KYK burs sonuçlarıyla ilgili son durum

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne yapılan burs ve kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiğine yönelik açıklama geldi. Kurumun resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada; "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar 'yurtkur.gsb.gov.tr' resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkacak. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak" açıklamasında bulundu.

BURS MİKTARINDA YÜZDE 10 ARTIŞ

KYK ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Bu bilgiye göre,

T.C kimlik numarası 0-2 ile arasında bitenler her ayın 6'sında,

2-4 ile bitenler her ayın 7'sinde,

4-6 ile bitenler her ayın 8'inde

6-8 ile bitenler ise her ayın 9'unda ödeme alıyor.

 

 

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