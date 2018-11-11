KYK sonuçları için pazartesi detayı! Kritik hafta başlıyor
KYK sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayan binlerce öğrenci, konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyor. Eğitimleri boyunca ihtiyaç duyacakları maddi gereksinimleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun vereceği burs ile sağlamak isteyen öğrenciler, geçtiğimiz yılların sonuç açıklama takvimini baz alarak önümüzdeki hafta için beklenti içerisine girdi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merakla araştırılan konuyla ilgili bazı bilgiler
KYK sonuçları için geri sayım başladı. 12-13 Kasım tarihlerinde açıklanacağı öngörülen KYK burs başvuru sonuçları için beklenen tarih geldi. Türkiye genelinde binlerce öğrenciyi ilgilendiren sonuçlar için son bir haftadır internet üzerinden sorgulamalarına hız veren öğrenciler, pazartesi günü araştırmalarına hız kazandıracak. Peki, KYK burs başvuru sonuçları pazartesi günü açıklanacak mı? İşte, o konuda bazı bilgiler
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN KRİTİK GÜN
Önceki yılın sonuç açıklama verilerine dayanılarak 12-13 Kasım tarih aralığında açıklanması öngörülen KYK burs başvuru sonuçları için kritik güne girildi.
12 Kasım Pazartesi günü araştırmalarına hız kazandıracak olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yapacağı duyuruya kilitlenecek.
ÖĞRENCİLER KYK'NIN SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN DE SORGULUYOR
Sonuçların açıklanacağı günü öğrenebilmek adına KYK'nın sosyal medya hesabı üzerinden yanıt arayan öğrencilere, kurumdan açıklama geldi. Açıklamada aşağıdaki ifadeler kullanıldı;
"Burs/kredi sonuçları ve ödemeleri ile ilgili duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için lütfen http://yurtkur.gsb.gov.tr sitemizi takip etmeye devam ediniz. Esenlikler dileriz."
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