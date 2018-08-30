KYK personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, pek çok vatandaşın bir numaralı gündem maddesi oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu kadrosunu güçlendirmek adına yapacağı personel alım sonuçlarının açıklanacağı tarih dört gözle bekleniyor. İşte, merakla araştırılan 'KYK personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu hakkında detaylar...

KYK personel alımı sonuçları için vatandaşların araştırması hız kesmeden devam ediyor. İŞKUR üzerinden alınan ve yaklaşık 3 bin civarında personelin istihdamına olanak sağlayacak olan KYK personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. KYK başvuru sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

SINAV VE KURA NASIL YAPILACAK?

Güvenlik, Bakım-Onarım ve İklimlendirme Personeli için; İŞKUR'da ilan edilecek nihai listede yer alan adayların Sözlü Sınav Yeri ve Tarihleri (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı notunun belirlenmesinde; KPSS puanının %70'i, sözlü puanın %30'u alınmak suretiyle başarı sırası belirlenecektir. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Temizlikçi, Engelli ve Eski Hükümlü İşçi için; İŞKUR tarafından Kura Çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, Kura Çekim Yeri ve Tarihleri (Ek-1) listede yer almaktadır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından Kura ile açık iş sayısının 3 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura Çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır. Sözlü Sınav Yeri ve Tarihleri (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Sözlü sınav adayların mesleki bilgi ve görevle ilgili bilgi ve becerilerine ilişkin konularda, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Yapılan sınavlar sonucunda Asıl ve Yedek olarak başarılı olan adaylar; (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, Sınav Kuruluna ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde sonuçlandırılarak, nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.