KYK personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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30.08.2018 - 22:25, Son Güncelleme:

KYK personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK personel alımı sonuçlarına yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. KYK personel alımı sonuçları hakkında tatmin edici bilgi almak isteyen çok sayıda vatandaş, merak ettikleri detayları internette sorguluyor. Peki, KYK personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, pek çok vatandaşın bir numaralı gündem maddesi oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu kadrosunu güçlendirmek adına yapacağı personel alım sonuçlarının açıklanacağı tarih dört gözle bekleniyor. İşte, merakla araştırılan 'KYK personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu hakkında detaylar...

KYK personel alımı sonuçları için vatandaşların araştırması hız kesmeden devam ediyor. İŞKUR üzerinden alınan ve yaklaşık 3 bin civarında personelin istihdamına olanak sağlayacak olan KYK personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. KYK başvuru sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

SINAV VE KURA NASIL YAPILACAK?

Güvenlik, Bakım-Onarım ve İklimlendirme Personeli için; İŞKUR'da ilan edilecek nihai listede yer alan adayların Sözlü Sınav Yeri ve Tarihleri (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı notunun belirlenmesinde; KPSS puanının %70'i, sözlü puanın %30'u alınmak suretiyle başarı sırası belirlenecektir. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Temizlikçi, Engelli ve Eski Hükümlü İşçi için; İŞKUR tarafından Kura Çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, Kura Çekim Yeri ve Tarihleri (Ek-1) listede yer almaktadır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından Kura ile açık iş sayısının 3 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura Çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır. Sözlü Sınav Yeri ve Tarihleri (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Sözlü sınav adayların mesleki bilgi ve görevle ilgili bilgi ve becerilerine ilişkin konularda, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Yapılan sınavlar sonucunda Asıl ve Yedek olarak başarılı olan adaylar; (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, Sınav Kuruluna ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde sonuçlandırılarak, nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

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