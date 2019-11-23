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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.11.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

KYK kredileri ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri belli oldu mu?

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KYK kredileri ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri belli oldu mu?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan KYK burs sonuçları için şimdi öğrenciler ödeme tarihi bilgilerini merak ediyorlar. 19 Kasım tarihinde sonlanan taahhütname onaylama sürecinin ardından şimdi gözler ödemenin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki KYK kredileri ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri belli oldu mu?

2019 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklamasıyla beraber, üniversite öğrencileri KYK burslarının banka hesaplarına yatacağı tarihe yönelik araştırmalarını yoğunlaştı. Burs ya da kredi çıkan yüzbinlerce öğrenci taahütname onayı ile burs ve kredilerini alabilecekler. Peki, KYK kredileri ne zaman yatacak? İşte,KYK burs ve kredileri için ilk ödeme tarihi ve detaylar.

İKİ AYLIK ÖDEME

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

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