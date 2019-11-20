KYK kredileri ne zaman yatacak? 2019 KYK burs ve kredileri için ilk ödeme tarihi belli mi?
2019 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklamasıyla beraber, üniversite öğrencileri KYK burslarının banka hesaplarına yatacağı tarihe yönelik araştırmalarını yoğunlaştı. Burs ya da kredi çıkan yüzbinlerce öğrenci taahütname onayı ile burs ve kredilerini alabilecekler. Peki, KYK kredileri ne zaman yatacak? İşte,KYK burs ve kredileri için ilk ödeme tarihi ve detaylar.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. 19 Kasım'a kadar taahütname onayını yapan öğrencilerin gündemine şimdi de KYK burs ve kredi ödeme tarihleri geldi. Kredi ve bursların yatacağı tarih ise her öğrencinin TC kimlik numaralarına göre değişecek. İşte, KYK burs ve kredileri hakkında detaylı bilgiler.
İKİ AYLIK ÖDEME
Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.
2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.
Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.
BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.
KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.
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