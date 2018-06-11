Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan öğrencilere verilen kredi ve bursların yaz tatilinde verilip verilmediği üniversitelerin yaz tatiline girmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan oldu. İşte, öğrencilerin yanıtını merak ettiği 'KYK kredi ve bursu yaz tatilinde veriliyor mu?' sorusunun yanıtı...

KYK KREDİ VE BURSU YAZ TATİLİNDE VERİLİYOR MU?

KYK’dan burs veya kredi alan öğrenciler mezun olana kadar burs ve kredi almaya devam ederler. Ancak mezun olan öğrenciler 3 aylık yaz tatili süresince burs ya da kredi imkanından yararlanamaz. Konu hakkında KYK tarafından geçmiş yıllarda yapılan açıklama şöyle;

Kurumumuz tarafından yapılan kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2016-2017 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir.

BURS NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.