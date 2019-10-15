KYK kredi ve burs başvurusu için gözler artık o tarihe çevrildi!
KYK burs ve kredi başvurusu, 18 yaş üstü öğrenciler tarafından E-Devlet, 18 yaş altı öğrenciler tarafından ise ebeveyn onayıyla gerçekleştirilecek. KYK burs başvurusu, herhangi bir değişiklik olmaması halinde ekim ayı içerisinde tamamlanacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman alınacak? İşte, KYK burs ve kredi başvurusu için gerekli olan detaylar
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) burs ve kredi başvurusu 2019-2020 eğitim öğretim döneminde de birçok öğrencinin önemli bir gelir kaynağı olacak. KYK burs ve kredi başvurusu için belirli koşullar önem arz edecek. Peki, öğrencilerin birkaç adımda tamamlayabileceği KYK burs başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır? İşte, E-Devlet üzerinden alınacak olan KYK burs ve kredi başvurusu hakkında bazı bilgiler
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
DGS ek yerleştirme sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte başlaması için önünde bir engel kalmayan KYK burs başvurusu, ara sınıflar ve ilk kez bir üniversite programına yerleşen öğrenciler için geçerli olacak. Bununla birlikte KYK kredi ve burs başvurularının da takip eden pazartesi günü, 21 Ekim tarihinde başlayacağı söylenebilir.
BURS VE KREDİLER NE ZAMAN YATACAK?
KYK burs başvurusunun ardından, burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin paralarını almaları için öncelikle taahhütname onaylarını tamamlamaları gerekmektedir. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim için burs ve krediler Ocak 2019 yılından itibaren ödenmeye başlanacak.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Öğrenim kredisi alan öğrencilerden, bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri kesilmeyecek.
"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği"nin, "Kredi alan öğrencilerden, en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri kesilir." maddesi yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan madde ile öğrenim kredisi alan öğrencilerden en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri artık kesilmeyecek.
Kurumdan burs alan öğrencilerden Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başarı kıstasına göre başarısız olanlara, bursun kesildiği tarihten itibaren öğrenim kredisi verilecek. Ancak, öğrenim kredisi almak istemeyen öğrenciler bu durumu bir dilekçe ile Kuruma bildirebilecek.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalıp burs veya kredi alan öğrenciler en fazla asgari ücret seviyesinde çalışabilirken, KYK yurdunda kalmayan ancak burs veya kredi alanlar ise herhangi bir ücretle çalışabilecek.
KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
KYK bursunu alma hakkına sahip olan öğrencilerin tahsis edilen bursları aşağıdaki durumlar halinde kesilmektedir;
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
Kesin hükümle mahkum olması
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