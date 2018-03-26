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    KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda eylem

    DHA
    26.03.2018 - 02:11 | Son Güncelleme:

    TOKAT’ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu’nda üç gün içerisinde 300’e yakın öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınmasının ardından yurt önünde eylem yapıldı. Öğrenciler yönetimi istifaya çağırdı.

    Taşlıçiftlik mevkisinde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdunda cuma günü 69 öğrenci, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne kaldırıldı. 3 gün içerisinde ise toplam 285 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrenciler ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    EYLEM YAPTILAR

    KYK yurdunda kalan bir grup öğrenci rahatsızlıkların artmasından dolayı bina önünde eylem yaptı. Öğrenciler ’İşletme istifa" diyerek slogan attı. Bazı öğrenciler ise yemeklerin içerisinden böcek çıktığını iddia etti. Cuma günü akşam yemeğinden sonra rahatsızlıkların başladığını söyleyen öğrenciler, Arkadaşlarımızın bir kısmı tavuktan, bir kısmı köfte ve makarnadan rahatsızlanıp zehirlendiği söyleniyor bize. Fakat sayıların biz çarpıtıldığını düşünüyoruz. 400’ün üzerinde rahatsızlanan, zehirlenen arkadaşınız var" diye konuştular.

    ’ŞU ANKI SAYI 300’E YAKIN

    KYK İl Müdürü Fahri Delen ise net sonuçların çarşamba günü çıkacak tahliller sonucunda belli olacağını belirterek, "Bir sıkıntı var ise gelereğini yapacağız. İlk tespitlere göre bağırsaklarda problem var, çocuklarda üşütme, titreme ve ateş gibi şeyler var. Yatan bir hastamız yok. Çocuklar ayakta tedavi oldu. Şu andaki sayı 300’e yakın ama bazıları 2-3 kez hastaneye gitti" diye konuştu.

    Etiketler: öğrenc , gündem
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