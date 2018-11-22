KYK bursları ve kredileri ne zaman yatacak? Bankamatik kartınızı sorgulayın

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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22.11.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

KYK bursları ve kredileri ne zaman yatacak? Bankamatik kartınızı sorgulayın

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KYK bursları ve kredileri ne zaman yatacak? Bankamatik kartınızı sorgulayın

KYK bursları ve kredileri ne zaman yatırılacak sorusu, öğrencilerin takibinde yer almaya devam ediyor. Aylık 500 liralık bir destek alacak olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun açıkladığı sonuca göre bunu geri ödemeli ya da tamamiyle burs olarak kabul edecek. Peki, taahhütname onaylarının geçtiğimiz günlerde tamamlandığı KYK kredi ve bursları ne zaman yatacak? İşte, Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşecek olan ödemeler hakkında bazı bilgiler

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak sorusu, dönem sonuna yaklaşılırken öğrencilerin gündemindeki konu oldu. Taahhütname onaylarını tamamlayanların yararlanabileceği kredi ve burs ödemeleri, bankamatikler üzerinden temin edilebilecek. Peki, KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

KYK KREDİ VE BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sonuçların açıklanmasının akabinde almaya hak kazandıkları kredi ya da burs için taahhütnamelerin onaylayan öğrenciler, Ziraat Bankası üzerinden GençKart başvurularını tamamladı. Bankamatik kartlarının şubelere gelmesinin ardından ilk burslarını Ocak 2019'da çekebilecek olan öğrenciler, kartlarının ne zaman, hangi şubeye geleceğini ise aşağıdaki sorgulama ekranından öğrenebilecek.

BANKAMATİK KARTINIZIN DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YAPILIYOR?

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek. 

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

ÇALIŞAN ÖĞRENCİ DE KYK'DAN FAYDALANABİLECEK

Beyan ettikleri bilgiler dahilinde burs alması uygun görülmeyen öğrenciler, öğrenim kredisi imkanından faydalanabilecek. Burs ödemeleri ile aynı miktarlarda gerçekleştirilen öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencinin eğitim öğretim hayatını tamamlamasının ardından geri talep edilecek.

Aynı zamanda yeni çıkarılan kanunla halihazırda KYK imkanlarından faydalanırken çalışan öğrencilerin, burs ve kredileri kesilmeyecek.

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