KYK bursları ve kredileri ne zaman yatacak? Bankamatik kartınızı sorgulayın
KYK bursları ve kredileri ne zaman yatırılacak sorusu, öğrencilerin takibinde yer almaya devam ediyor. Aylık 500 liralık bir destek alacak olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun açıkladığı sonuca göre bunu geri ödemeli ya da tamamiyle burs olarak kabul edecek. Peki, taahhütname onaylarının geçtiğimiz günlerde tamamlandığı KYK kredi ve bursları ne zaman yatacak? İşte, Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşecek olan ödemeler hakkında bazı bilgiler
KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak sorusu, dönem sonuna yaklaşılırken öğrencilerin gündemindeki konu oldu. Taahhütname onaylarını tamamlayanların yararlanabileceği kredi ve burs ödemeleri, bankamatikler üzerinden temin edilebilecek. Peki, KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler
KYK KREDİ VE BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
Sonuçların açıklanmasının akabinde almaya hak kazandıkları kredi ya da burs için taahhütnamelerin onaylayan öğrenciler, Ziraat Bankası üzerinden GençKart başvurularını tamamladı. Bankamatik kartlarının şubelere gelmesinin ardından ilk burslarını Ocak 2019'da çekebilecek olan öğrenciler, kartlarının ne zaman, hangi şubeye geleceğini ise aşağıdaki sorgulama ekranından öğrenebilecek.
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BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YAPILIYOR?
Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.
Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.
ÇALIŞAN ÖĞRENCİ DE KYK'DAN FAYDALANABİLECEK
Beyan ettikleri bilgiler dahilinde burs alması uygun görülmeyen öğrenciler, öğrenim kredisi imkanından faydalanabilecek. Burs ödemeleri ile aynı miktarlarda gerçekleştirilen öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencinin eğitim öğretim hayatını tamamlamasının ardından geri talep edilecek.
Aynı zamanda yeni çıkarılan kanunla halihazırda KYK imkanlarından faydalanırken çalışan öğrencilerin, burs ve kredileri kesilmeyecek.
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