KYK bursları ne zaman yatar? KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK bursları, öğrencilerin başvurularını tamamlamaları ve değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından hesaplara yatırılacak. Öğrenciler, KYK burs ve kredi sonuçları sonrasında kendilerine tahsis edilen Ziraat Bankası hesapları üzerinden ayın belirli günleri burs ya da kredilerini çekebilecek. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla birlikte KYK bursları ne zaman yatar sorusunun cevabı

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 18 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 20 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?

KYK bursları, öğrencilerin burs veya kredi almaya hak kazanmasının ardından bankamatik kartlarının basılmasıyla birlikte hesaplara yatırılacak. Bu süreç, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yılın ilk ayına, yani Ocak 2020'ye denk gelecek.

Öğrenciler, kartlarının ne zaman, hangi şubeye geleceğini ise ilerleyen günlerde aşağıdaki sorgulama ekranından öğrenebilecek.

BANKAMATİK KARTINIZIN DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.