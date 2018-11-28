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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.11.2018 - 22:18, Son Güncelleme:

KYK bursları ne zaman yatacak? Taahhütname onay süresi için son gün yaklaşıyor

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KYK bursları ne zaman yatacak? Taahhütname onay süresi için son gün yaklaşıyor

KYK bursları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı, eğitim ve öğretim hayatını sürdürmeye devam eden öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Maddi destek sağlaması amacıyla KYK burslarına başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen öğrenciler, 500 TL'lik burs ücretinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Öte yandan taahhütname onayı yapmayan öğrenciler için süre daralıyor. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatacağı öğrencilerin büyük bir merakla araştırmaya devam ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla burs ve kredi imkanı için onay alan fakat taahhütname onayı yapmayan öğrenciler için süre daralıyor. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? Taahhütname onayı için son gün ne zaman?

TAAHHÜTNAME ONAY SÜRESİ UZATILDI

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla burs/kredi başvurularını alan ve taahhütnamesini süresi içerisinde onaylayan öğrencilere ilk ödemeyi gerçekleştirmeye başlayan KYK, taahhütname onay süresini kaçıran öğrencilere ek süre tanıdı. Buna göre; Son gün 30 Kasım saat ise 23.59 olarak belirledi.

KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için taahhütnamelerin en geç 30 Kasım Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden onaylanması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Burs/kredinin hangi durumda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı burs/kredi taahhütnamesini okuyup onaylayan öğrencilere ekim, kasım, aralık ayları dâhil olmak üzere aralık ayında üç aylık ödeme yapılacak.

ONAY YAPILMAZSA NE OLUR?

KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan ama kullanmak istemeyen ve taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Dileyen öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılında (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) burs/kredi için tekrar KYK’ya başvurabilecek.

18 YAŞINDA KÜÇÜK ÖĞRENCİLER

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek. 15 yaşından küçük ya da anne/babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın KYK il/yurt müdürlüklerine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

YURT DIŞI ONAY SÜRESİ DE UZATILDI

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün yine 30 Kasım. Öğrencilerin kefaletname senedini yurt içinde noterler aracılığıyla hazırlatarak en geç 30 Kasım Cuma gününe kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

BURS MİKTARI NE KADAR?

Burs/kredi Ocak 2018’den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencilere müjdeyi vermiş ve burs/kredi miktarını önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıklamıştı.

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