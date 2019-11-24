KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredisi ayın kaçında ödenecek?
2019-2020 dönemi KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler belli olmuştu. Gözler şimdi bu yıl ilk kez burs ya da kredi alacak öğrenciler için ödeme yapılacak tarihlerde. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredisi ayın kaçında ödenecek?
KYK burs ve kredi sonuçlarının belli olmasının ardından gözler, KYK paralarının hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. Bu kapsamda beklenti içinde olan öğrenciler, burs ve kredi paralarının yatacağı tarihi araştırıyor. İşte, KYK burs ve kredi ödemeleri hakkında ayrıntılar...
BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?
Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.
2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.
Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.
Tarih ve detaylar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
İLK DEFA KYK BURSU VE KREDİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ
2019 yılında ilk defa burs veya kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle normal öğrenim süresince ödeme gerçekleştirilecektir. Bu öğrenciler, T.C. kimlik numaralarının son rakamı baz alınarak her ayın 6-10. günleri arasında burs ve kredilerini alabilecekler.
KYK KARTLARI NASIL SORGULANIR?
KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.
Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz.
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