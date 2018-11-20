KYK bursları ne zaman yatacak? Kartlar ne zaman gelecek?
KYK bursları ne zaman yatacak sorusu, sonuçların açıklanmasının ardından birçok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Almaya hak kazandıkları kredi ya da bursun ne zaman hesaplara yatacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Ziraat Bankası üzerinden bankamatik kartı başvurusunda bulunan öğrencilerin merak ettiği
KYK bursu ya da kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemelerini ne zaman alacağını merak ediyor. Aylık 500 liralık bir ücret imkanından faydalanacak olan öğrenciler, Ziraat Bankası'nın vereceği bankamatik kartı üzerinden bu ödemeleri çekebilecek. Peki, KYK bursları ve kredileri ne zaman yatacak? İşte, henüz bankamatik kartlarını alamayan öğrenciler için bazı detaylar
BANKAMATİK KARTLARI NE ZAMAN GELECEK?
Ziraat Bankası üzerinden burs ve kredilerini çekecek olan öğrenciler, şubelere gönderilecek olan kartlarını, belirlenen tarihlerde alabilecek. KYK kredi/burs hesaplarına ait Genç Bankkartların teslim alınacağı tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numarası ile aşağıdaki link üzerinden öğrenmek mümkün olabilecek.
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
KYK'dan burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin paralarını almaları için öncelikle taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılı başı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmayacak. Burs/krediler Ocak 2019 yılından itibaren ödenmeye başlanacak.
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