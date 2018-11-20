KYK bursları ne zaman yatacak? Kartlar ne zaman gelecek?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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20.11.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

KYK bursları ne zaman yatacak? Kartlar ne zaman gelecek?

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KYK bursları ne zaman yatacak? Kartlar ne zaman gelecek?

KYK bursları ne zaman yatacak sorusu, sonuçların açıklanmasının ardından birçok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Almaya hak kazandıkları kredi ya da bursun ne zaman hesaplara yatacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Ziraat Bankası üzerinden bankamatik kartı başvurusunda bulunan öğrencilerin merak ettiği

KYK bursu ya da kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemelerini ne zaman alacağını merak ediyor. Aylık 500 liralık bir ücret imkanından faydalanacak olan öğrenciler, Ziraat Bankası'nın vereceği bankamatik kartı üzerinden bu ödemeleri çekebilecek. Peki, KYK bursları ve kredileri ne zaman yatacak? İşte, henüz bankamatik kartlarını alamayan öğrenciler için bazı detaylar

BANKAMATİK KARTLARI NE ZAMAN GELECEK?

Ziraat Bankası üzerinden burs ve kredilerini çekecek olan öğrenciler, şubelere gönderilecek olan kartlarını, belirlenen tarihlerde alabilecek. KYK kredi/burs hesaplarına ait Genç Bankkartların teslim alınacağı tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numarası ile aşağıdaki link üzerinden öğrenmek mümkün olabilecek.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK'dan burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin paralarını almaları için öncelikle taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılı başı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmayacak. Burs/krediler Ocak 2019 yılından itibaren ödenmeye başlanacak.

 

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