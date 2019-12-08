KYK bursları ne zaman yatacak? Aralık ayı KYK kredileri hangi tarihte ödenecek?

Ziraat Bankası hesaplarına yatacak olan KYK bursları üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin araştırmaları sürerken, TC kimlik numaralarına göre yatırılacak olan KYK kredi ve burslarının ödeme planı belli oldu. İşte, KYK aralık ayı burs ödemelerinin ayrıntıları...

KYK ARALIK AYI BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

KYK ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Bu bilgiye göre;

T.C kimlik numarası 0-2 ile arasında bitenler her ayın 6'sında,

2-4 ile bitenler her ayın 7'sinde,

4-6 ile bitenler her ayın 8'inde

6-8 ile bitenler ise her ayın 9'unda ödeme alıyor.

KYK KREDİSİ İSTENİLDİĞİ ZAMAN İPTAL EDİLİR Mİ?

Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler.

Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.