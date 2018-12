KYK bursları ne zaman yatacak? 2019 detayı

KYK burs ve kredileri için internet üzerinden araştırmalarını sürdüren öğrenciler, konuyla ilgili yeni bir bilginin olup olmadığını sorguluyor. Peki, Ziraat Bankası tarafından her ayın belirli günlerinde hesaplara yatırılan KYK bursları ve kredileri bu yıl ne zaman hesaplarda olacak? İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak sorusuna cevaben bazı bilgiler

KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Sonuçların açıklanmasının akabinde almaya hak kazandıkları kredi ya da burs için taahhütnamelerin onaylayan öğrenciler, Ziraat Bankası üzerinden GençKart başvurularını tamamladı. Bankamatik kartlarının şubelere gelmesinin ardından ilk burslarını Ocak 2019'da çekebilecek olan öğrenciler, kartlarının ne zaman, hangi şubeye geleceğini ise aşağıdaki sorgulama ekranından öğrenebilecek.

BANKAMATİK KARTINIZIN DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HER ÖĞRENCİNİN BURS ÖDEMESİ FARKLI GÜNLERDE YAPILIYOR

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

ÇALIŞAN ÖĞRENCİ DE KYK'DAN FAYDALANABİLECEK

Beyan ettikleri bilgiler dahilinde burs alması uygun görülmeyen öğrenciler, öğrenim kredisi imkanından faydalanabilecek. Burs ödemeleri ile aynı miktarlarda gerçekleştirilen öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencinin eğitim öğretim hayatını tamamlamasının ardından geri talep edilecek.

Aynı zamanda yeni çıkarılan kanunla halihazırda KYK imkanlarından faydalanırken çalışan öğrencilerin, burs ve kredileri kesilmeyecek.