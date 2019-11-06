KYK bursları ne zaman ödenecek? İlk KYK kredisi için tarih detayı
YKS ile ilk defa bir yüksek öğretim programına yerleşen ya da üniversite öğrenimleri devam eden öğrencilerin başvurularını yaptığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi sonuçları merak konusu oldu. Devlet tarafından geri ödemeli ya da karşılıksız maddi destek alacak olan üniversite öğrencileri konunun detaylarını araştırırken aynı zamanda burs ve kredilerin hesaplara yatacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, KYK bursları ne zaman ödenecek? İşte, o konu hakkında bazı detaylar.
KYK burs ve kredileri için başvuru sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Başvuruları olumlu değerlendirilerek KYK bursu almaya hak kazanan ya da geri ödemeli kredi başvurusu kabul edilen öğrenciler bankamatik kartlarının şubelere gelmesinin ardından ilk burslarını alacaklar. Peki, KYK ilk bursları ne zaman hesaplara yatacak? İşte, 2019 KYK burs ve kredi ödemeleri hakkında merak edilenler.
KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
KYK bursları, öğrencilerin burs veya kredi almaya hak kazanmasının ardından bankamatik kartlarının basılmasıyla birlikte hesaplara yatırılacak. Bu süreç, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yılın ilk ayına, yani Ocak 2020'ye denk gelecek.
Öğrenciler, kartlarının ne zaman, hangi şubeye geleceğini ise ilerleyen günlerde aşağıdaki sorgulama ekranından öğrenebilecek.
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TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE DEĞİŞİYOR
Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.
Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.
KYK BURSU HANGİ DURUMDA KESİLİR?
-Başarısız olma,
-Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma
-Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
-Öğretim kurumunun kapatılması,
-Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,
-Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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