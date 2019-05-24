KYK bursları ne zaman kesilir? KYK bursları yazın devam eder mi?
KYK’dan (Kredi Yurtlar Kurumu) burs ve kredi alan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de yaz dönemiyle ilgili oldu. 2018-2019 eğitim – öğretim dönemi boyunca KYK burs ve kredilerinden faydalanan öğrenciler, ödemelerin yazın da deva edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, KYK bursları ne zaman kesilir, yazın ödenir mi?
KYK kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2018-2019 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin kredi ödemesi haziran ayı itibariyle sona erecektir.
2018-2019 öğretim yılı Haziran ayı itibariyle normal öğrenim süresinin tamamlayan öğrenciler geri ödemelerini kyk.gsb.gov.tr adresinde yer alan kredi borç sorgulama ekranından takip edebilirler.
Mevzuat gereği kredi borçları, öğrenciye ödenen kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.
Kredi hangi durumlarda kesilmektedir?
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
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