KYK bursları hesaplara yatırıldı mı? KYK bursları ne zaman yatacak?

Üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi başvurularının sonuçlanması ardından yeni bir heyecan yaşıyor. KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, şimdi tarih araştırması yapıyor. Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?

Öğrencilerin pürdikkat beklediği KYK kredi ve bursu, ne zaman yatacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye genelinde on binlerce öğrencinin yararlanacağı KYK kredileri ve bursları, Ziraat Bankası aracılığıyla tahsil edilebilecek. Peki, KYK bursları ve kredileri ne zaman yatacak? İşte, Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek KYK burs ve kredi ödemeleri için toplu olarak ödenecek olan iki aylık ilk burs hakkında detaylı bilgiler

Öğrencilerin başvurularını tamamlamalarının ve sonuçların açıklanmasının ardından 19 Kasım tarihine kadar taahhütname onayının gerçekleştiği KYK burs ve kredileri, ödemenin yapılacağı Ziraat Bankası kartlarının da basılmasının ardından merak konusu olmaya başlamıştı. YURTKUR, KYK bursları ve kredileri için ödeme tarihlerini bir duyuru ile açıklamıştı. İşte, KYK kredi ve burs ödemeleri için o açıklama.

KYK burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarih aralığı, YURTKUR'un ilk duyurusu ile gerçekleştirilmişti. Bu yıl kasım ayının son günlerinde 2 aylık peşin olarak yatırılacağı bilgisi aktarılan KYK burs ve kredi ödemeleri, herhangi bir aksaklık olmaması halinde 29 Kasım tarihine kadar hesaplarda olacak.

Kartlarını almaya öğrenciler ise Ziraat Bankası üzerinden son durumlarını sorgulayabilecek. İşte, kartlarınızın durumunu sorgulayabileceğiniz o sistem...

KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

Bankkart Genç’inizin şifresini ATM, internet şube, mobil uygulamalarımız aracılığıyla alabilirsiniz. Ayrıca, SIFRE yazıp aralarında boşluk bırakarak “Kartınızın son 6 hanesi, Anne Kızlık Soyadınızın son 2 harfi veya Doğum Yeriniz, kartınızın arkasındaki 3 haneli güvenlik kodu” bilgilerinizi ekleyip 4757’e SMS göndererek de şifre alabilirsiniz.



Burs ve kredi ödemeleri ne kadar yatacak? İşte, yatacak olan miktar...

Kasım ayının son günlerinde gerçekleştirilecek olan ödeme iki aylık olması dolayısıyla 1100 lira olarak hesaplara yatırılacak.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

KYK ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Bu bilgiye göre,

T.C kimlik numarası 0-2 ile arasında bitenler her ayın 6'sında,

2-4 ile bitenler her ayın 7'sinde,

4-6 ile bitenler her ayın 8'inde

6-8 ile bitenler ise her ayın 9'unda ödeme alıyor.