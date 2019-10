KYK bursları 2019-2020 döneminde ne kadar olacak?

KYK burs ve kredi ödemeleri bu yıl da yeni yıl itibariyle öğrencilerin hesaplarına yatmış olacak. Üniversiteye yeni başlamış öğrenciler haricinde ara sınıf öğrencilerinin de merakla beklediği KYK burs ve kredi ödemeleri, Ziraat Bankası bankamatik kartlarına yatacak. Peki, KYK bursları ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KYK BURSLARI NE KADAR OLACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri yeni yılda artış gösterecek. 2018 yılında lisans öğrencilerine 470 TL ödenirken 2019 yılında 500 liraya çıkarılan KYK burs ve kredi ödemeleri, bu yıl da benzer bir artış gösterecek ve hesaplara zamlı olarak yatırılacak.

Geçtiğimiz yıl KYK bursları için lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltme kararı alınmıştı.

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.