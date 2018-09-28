KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman?
Üniversitelerin yeni eğitim öğretim dönemine başlamasıyla birlikte KYK burs ve kredi başvurularına yönelik sorgulamalar da hız kazandı. Öğrencilerin burs başvurularında öncelikli olarak tercih ettiği KYK (Kredi Yurtlar Kurumu), sürecin detaylarını resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, KYK’nın kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir. Burs ve öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı ancak üniversite ek yerleştirmelerinin 28 Eylül’de açıklanmış olması nedeniyle tarihin yakın olduğu öngörülüyor. KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı dolaylarında başlaması bekleniyor.
BURS NEDİR?
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
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