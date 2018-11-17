KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek? KYK ne zaman yatacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ya da kredi alacak öğrencilerin kimler olduğu geçtiğimiz günlerde belli oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan üniversiteli gençler, ilk burslarını alacakları tarihi heyecanla bekliyor. Peki, KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek? KYK ne zaman yatacak?
2018-2018 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru sonuçları, başvuru yapan öğrencilerin erişimine açıldı. Bu gelişmenin ardından gözler bursların hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. Aylık 500 lira destek alacak lisans öğrencileri, şimdi ilk ödeme yapılacak tarih hakkında bilgi almak istiyor. Konuya dair beklenen açıklama KYK'dan geldi. İşte, bursların ödeneceği tarih...
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) hizmet veren Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce (KYK) öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredi başvurularına ilişkin sonuçlar açıklandı. Burs ve kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için 18 Kasım 2018 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından da yapılabiliyor. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin de 18 Kasım 2018 saat 23.59’a kadar e- Devlet üzerinden taahhütnameyi okuyup onaylaması gerekiyor.
BURSLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
KYK'dan burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin paralarını almaları için öncelikle taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılı başı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmayacak. Burs/krediler Ocak 2019 yılından itibaren ödenmeye başlanacak.
BURS MİKTARI 500 TL OLDU
Burs/kredi Ocak 2018’den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencilere müjdeyi vermiş ve burs/kredi miktarını önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıklamıştı.
BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
KYK tarafından tahsis edilen burslar aşağıdaki durumlar halinde kesilmektedir;
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
Kesin hükümle mahkum olması
BURS/KREDİ ALMAKTAN VAZGEÇMEK MÜMKÜN MÜ?
KYK'dan burs/kredi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler. Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir. Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.
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