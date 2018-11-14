KYK burs ve kredileri ne zaman hesaplara yatacak?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2018-2018 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, burs ve kredi parasının ne zaman banka hesaplarına yatacağı merak konusu oldu. Burslarını alacakları günü sabırsızlıkla bekleyen üniversite öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, KYK bursları ne zaman ödenecek?
Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredi başvurularının sonuçları dün öğrencilerin erişimine açılmıştı. Gözler şimdi lisansta 500 TL olarak ödenecek bursun ne zaman hesaplara yatırılacağında. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı hizmet veren Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce (KYK) öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredi başvurularına ilişkin sonuçlar açıklandı. Burs ve kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için 18 Kasım 2018 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından da yapılabiliyor. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin de 18 Kasım 2018 saat 23.59’a kadar e- Devlet üzerinden taahhütnameyi okuyup onaylaması gerekiyor.
BURSLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
KYK'dan burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin paralarını almaları için öncelikle taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılı başı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmayacak. Burs/krediler Ocak 2019 yılından itibaren ödenmeye başlanacak.
BURS MİKTARI 500 TL OLDU
Burs/kredi Ocak 2018’den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencilere müjdeyi vermiş ve burs/kredi miktarını önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıklamıştı.
BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
KYK tarafından tahsis edilen burslar aşağıdaki durumlar halinde kesilmektedir;
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
Kesin hükümle mahkum olması
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