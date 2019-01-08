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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.01.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

KYK burs ve kredi ücretleri ne zaman yatacak?

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KYK burs ve kredi ücretleri ne zaman yatacak?

Ocak ayının gelişiyle birlikte KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi ücretlerinin ödeneceği tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre, burslarını alabilecek. Peki, KYK burs ve kredi ücretleri ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanması ardından ödeme tarihleri merak konusu oldu. Burs almaya hak kazananlar hem ücret tutarının ne kadar olduğunu hem de ödemelerin ne zaman yapılacağını internet üzerinden araştırıyor. Peki, KYK burs ve kredi ücretleri ne zaman yatacak?

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek. Burs ücretlerinin yatırılma saati ise değişse de genellikle, 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.

BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenciye verilen KYK bursları geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 425 lira olarak öğrencilere tahsil ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda konuya dair açıklamasında, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." demişti. İşte bu yılın KYK burs ve kredi ücretleri;
Lisansta 500 TL
Yüksek Lisansta 1.000 TL
Doktorada 1.500 TL

KREDİ SORGULAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün e- Devlet üzerinden gençlere sunduğu kredi/burs nakil başvurusu, kredi/burs iptal başvurusu, öğrenim/katkı kredisi ve burs sorgulama, kredi geri ödeme erteleme başvurusu, öğrenim/katkı kredisi geri ödeme sorgulama işlemleri sistem çalışması nedeniyle geçici süreyle hizmet dışıdır.

Öğrenciler, sistem üzerinden durumlarını aralıklarla kontrol edebilirler.

Sistemin en kısa sürede açılması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte olup sistem hizmete açıldığında yurtkur.gsb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

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