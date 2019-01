KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanması ardından ödeme tarihleri merak konusu oldu. Burs almaya hak kazananlar hem ücret tutarının ne kadar olduğunu hem de ödemelerin ne zaman yapılacağını internet üzerinden araştırıyor. Peki, KYK burs ve kredi ücretleri ne zaman yatacak?



Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.



Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek. Burs ücretlerinin yatırılma saati ise değişse de genellikle, 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.



BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?



Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenciye verilen KYK bursları geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 425 lira olarak öğrencilere tahsil ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda konuya dair açıklamasında, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." demişti. İşte bu yılın KYK burs ve kredi ücretleri;

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL



KREDİ SORGULAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA



Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün e- Devlet üzerinden gençlere sunduğu kredi/burs nakil başvurusu, kredi/burs iptal başvurusu, öğrenim/katkı kredisi ve burs sorgulama, kredi geri ödeme erteleme başvurusu, öğrenim/katkı kredisi geri ödeme sorgulama işlemleri sistem çalışması nedeniyle geçici süreyle hizmet dışıdır.

Öğrenciler, sistem üzerinden durumlarını aralıklarla kontrol edebilirler.

Sistemin en kısa sürede açılması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte olup sistem hizmete açıldığında yurtkur.gsb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.