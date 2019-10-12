KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak? Burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Üniversite öğrencilerine maddi destek kapsamında ödenen KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için bekleyiş devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı YURTKUR tarafından ödenen burs ve kredileri alacak olan öğrenciler, başvuru tarihlerinin yanısıra, bu yılki ücretler hakkında da araştırma yapıyor. Peki, KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, merak edilen bilgiler.
Üniversite öğretimlerine devam eden yada üniversiteye bu yıl yerleşen öğrencilerin başvurulara yönelik bekleyiş sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan KYK burs ve kredi ücretlerine yönelik açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK ücretlerinde zam yapılacağının mesajını verdi. Peki, 2019 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak? İşte, merak edilen o konu hakkında detaylar.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BURS VE KREDİ AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, burs ve kredi ücretlerinde zam yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
"Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek. Yüksek lisans öğrencilerimize bin lira, doktora öğrencilerimize bin 500 lira veriyoruz. Bu imkandan faydalanan öğrenci sayısı 1 milyon 613 bindir. Harç filan var mı? Kaldırdık mı, kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar acaba şimdi nerede? Şimdi ortada yoklar. Ama biz devlet olarak milletimize karşı olan o görevi de yerine getirdik. Üstelik Türkiye attığımız tüm bu tarihi adımlara rağmen, nüfusa göre, üniversite sayısı bakımından hala oldukça mütevazi bir yerde bulunuyor."
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YURTKUR aracılığıyla yapılacak olan KYK burs başvurusu, E-Devlet kanalıyla tamamlanacak. Yurt başvuruları esnasında burs ve krediler hakkında da açıklama yapan YURTKUR, kredi/burs başvurularının tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından alınacağını aktarmıştı.
Bu bilgiler çerçevesinde DGS ek tercihlerinin 1-7 Ekim tarihlerinde yapılacağı göz önünde bulundurulur ve sonuçların ekim ayının ortalarında açıklanacağı düşünülürse, KYK burs başvurularının da 15 Ekim tarihinden sonra alınacağı söylenebilir. Böylece başvuruların 5 gün sonra alınacağı söylenebilir.
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