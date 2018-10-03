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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.10.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlar? 12 ay boyunca devam edecek

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KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlar? 12 ay boyunca devam edecek

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) eğitimleri boyunca ihtiyaç duyacakları maddi destek kapsamında öğrencilere vereceği burs ve kredi ödemeleri, birçok öğrencinin yakından takip ettiği konu olmaya devam ediyor. Öğrenim görecekleri süreç boyunca 12 ay boyunca ücret alacak olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun değerlendirmesine göre burs ya da kredi ile desteklenecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuru işlemleri ne zaman yapılacak? İşte, üniversite eğitimlerine başlayan öğrencilerin merakla sorguladığı KYK kredi be burs başvurusu hakkında bilinmesi gerekenler

Eğitim hayatına yeni başlayan öğrencilerin ilgiyle takip ettiği KYK burs ve kredi başvurusu hakkında sorgulamalar sürüyor. Öğrencilerin beyan ettiği maddi durum ve sosyal yaşam bilgilendirmeleri üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın diğer bakanlıklardan alacakları bilgilerin teyit edilmesinin ardından tahsis edilecek olan KYK burs ve kredileri, bu ay içerisinde alınacak olan başvuruların ardından değerlendirilmeye başlanacak. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak? Önceki senelerden bazı bilgiler ve bu sene başvuruların alınması beklenen tarih detayları

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU BU SENE NE ZAMAN BAŞLAR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018 yılı itibariyle burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin yapacağı başvuruları önümüzdeki günlerde almaya başlayacak. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde öğrencilerin burs ve kredi başvurularının bu yıl ek yerleştirme ve DGS yerleştirmelerinin ardından erişime açılması bekleniyordu. Bu çerçevede kredi ve burs başvurularının kısa süre içerisinde üniversite adaylarının müracaatına açılacağı tahmin ediliyor. Kurum tarafından konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.

KYK'DAN YARARLANAMAYAN VGM BURSUNU TERCİH EDEBİLECEK

KYK burs ve kredi imkanından faydalanma hakkını elde edemeyen öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tahsis ettiği aylık 250 liralık burs imkanı için değerlendirilebilecek. Öğrenciler, bu imkandan yararlanmak için burs başvurularını VGM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. VGM bursundan yalnızca KYK kredi ve burs imkanından yararlanmayan öğrenciler faydalanabilecek.

BURS VE KREDİ ARASINDAKİ AYRIM NEDİR?

Maddi destek için KYK'nın desteklerinden yararlanmak isteyen öğrenciler, burs ve kredi arasındaki ayrımı sorguluyor.

KYK öğrenim kredilerini “T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç para” olarak tanımlanıyor. Yani burstan farklı olarak bunu KYK’ya okul bittikten sonra geri ödemeniz gerekiyor.

Bursun ise üniversite eğitiminin sonlanmasının ardından geri ödenmesi gerekmiyor.

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