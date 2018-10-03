KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlar? 12 ay boyunca devam edecek
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) eğitimleri boyunca ihtiyaç duyacakları maddi destek kapsamında öğrencilere vereceği burs ve kredi ödemeleri, birçok öğrencinin yakından takip ettiği konu olmaya devam ediyor. Öğrenim görecekleri süreç boyunca 12 ay boyunca ücret alacak olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun değerlendirmesine göre burs ya da kredi ile desteklenecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuru işlemleri ne zaman yapılacak? İşte, üniversite eğitimlerine başlayan öğrencilerin merakla sorguladığı KYK kredi be burs başvurusu hakkında bilinmesi gerekenler
Eğitim hayatına yeni başlayan öğrencilerin ilgiyle takip ettiği KYK burs ve kredi başvurusu hakkında sorgulamalar sürüyor. Öğrencilerin beyan ettiği maddi durum ve sosyal yaşam bilgilendirmeleri üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın diğer bakanlıklardan alacakları bilgilerin teyit edilmesinin ardından tahsis edilecek olan KYK burs ve kredileri, bu ay içerisinde alınacak olan başvuruların ardından değerlendirilmeye başlanacak. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak? Önceki senelerden bazı bilgiler ve bu sene başvuruların alınması beklenen tarih detayları
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU BU SENE NE ZAMAN BAŞLAR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018 yılı itibariyle burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin yapacağı başvuruları önümüzdeki günlerde almaya başlayacak. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde öğrencilerin burs ve kredi başvurularının bu yıl ek yerleştirme ve DGS yerleştirmelerinin ardından erişime açılması bekleniyordu. Bu çerçevede kredi ve burs başvurularının kısa süre içerisinde üniversite adaylarının müracaatına açılacağı tahmin ediliyor. Kurum tarafından konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.
KYK'DAN YARARLANAMAYAN VGM BURSUNU TERCİH EDEBİLECEK
KYK burs ve kredi imkanından faydalanma hakkını elde edemeyen öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tahsis ettiği aylık 250 liralık burs imkanı için değerlendirilebilecek. Öğrenciler, bu imkandan yararlanmak için burs başvurularını VGM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. VGM bursundan yalnızca KYK kredi ve burs imkanından yararlanmayan öğrenciler faydalanabilecek.
BURS VE KREDİ ARASINDAKİ AYRIM NEDİR?
Maddi destek için KYK'nın desteklerinden yararlanmak isteyen öğrenciler, burs ve kredi arasındaki ayrımı sorguluyor.
KYK öğrenim kredilerini “T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç para” olarak tanımlanıyor. Yani burstan farklı olarak bunu KYK’ya okul bittikten sonra geri ödemeniz gerekiyor.
Bursun ise üniversite eğitiminin sonlanmasının ardından geri ödenmesi gerekmiyor.
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