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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.10.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

KYK burs ve kredi başvurusu için 21 Ekim detayı!

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KYK burs ve kredi başvurusu için 21 Ekim detayı!

Üniversite eğitimi alan on binlerce öğrencinin pür dikkat beklediği KYK burs ve kredi başvurusu için artık geri sayım başladı. Bazı süreçlerin tamamlanmasının ardından erişime açılacak olan KYK kredi ve burs başvurusu için beklenen ise yine ekim ayı içerisinde yer alıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, öğrencilerin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvurusu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Belirli kriterlere uyan öğrencilerin müracaatta bulunabileceği KYK burs ve kredi başvurusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da E-Devlet üzerinden tamamlanacak. DGS ek yerleştirmeleri, yüksek lisans yerleştirmeleri ve açıköğretim kayıt yenileme gibi süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte başlayacak olan KYK burs ve kredi başvurusu, bakanlığın talep ettiği belirli bilgilerin verilmesiyle birlikte tamamlanacak. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu hangi tarihte alınacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl ilk kez bir programa yerleşen ya da ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurabileceği KYK burs ve kredi başvurusu, ek yerleştirme gibi devam eden süreçlerin tamamlanmasıyla alınacak. Bu yıl DGS ek yerleştirmelerinin 17-18 Ekim tarihlerinde açıklanmasının beklendiği düşünülürse, KYK kredi ve burs başvurularının da takip eden pazartesi günü, 21 Ekim tarihinde başlayacağı söylenebilir.

BURS VE KREDİLER NE ZAMAN YATACAK? 

KYK burs başvurusunun ardından, burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin paralarını almaları için öncelikle taahhütname onaylarını tamamlamaları gerekmektedir. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim için burs ve krediler Ocak 2019 yılından itibaren ödenmeye başlanacak.

 

 

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