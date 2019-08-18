KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?
KYK’nın (Kredi Kurtlar Kurumu) yurt başvuru tarihlerini duyurması ardından, gözler burs ve kredi başvurularına çevrildi. KYK, her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilere burs ve kredi desteği vermeye devam edecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burslarından kimler faydalanabiliyor?
2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kalması nedeniyle üniversite öğrencilerinin ana gündem konularından biri de KYK burs ve kredileri oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri burs ve kredi başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?
KYK, burs ve kredi başvuruları için henüz bir tarih açıklamasında bulunmadı ancak geçtiğimiz yıl; yurt başvuruları 3 Eylül, burs başvuruları ise 15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl yurt başvurularının 19 Ağustos’ta alınacak olması nedeniyle yurt başvurularının da geçen yıla oranla daha erken başlaması bekleniyor.
"Durumu uygun tüm öğrenciler öğrenim kredisi alabilecek"
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettikleri ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler öğrenim kredisi alabilecek.
Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
Burstan öncelikli faydalanacaklar
Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.
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