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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? İşte burs veren diğer kurumlar

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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? İşte burs veren diğer kurumlar

Üniversite ek yerleştirme sonuçları ardından gözler KYK burs başvuru tarihine çevrildi. Yeni eğitim-öğretim döneminde burs veya kredi almak isteyen öğrencilerin öncelikli tercihi Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yapılacak duyuruya göre başvuru süreci başlayacak. Burs başvuruları geçtiğimiz yıl ekim ayının son haftasında alınmıştı. Peki, bu yıl KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?

KYK burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler de öğrenim kredisi alabilecek.

KYK burs başvuru tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi yayımlanmadı. Tarih bilgisi paylaşıldığı anda haberimizin içerisine eklenecek.

BURS VEREN KURUMLAR

Sabancı Vakfı: Her yıl 400’ü yeni, 1.500’e yakın üniversiteliye burs sağlıyor. Başvuru, üniversitelerin belirlediği tarihe kadar Öğrenci İşleri/Burs Ofisi’ne yapılıyor. Başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Burs kontenjanı verilen Boğaziçi, Ankara, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik üniversitelerine yerleşenler için dört program var. Hepsine farklı şartlar aranıyor. www.sabancivakfi.org
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı: (YEKÜV): Başarılı ancak eğitimini sürdürmekte zorlanan devlet üniversitesi öğrencilerine yönelik. Önce ‘Online Burs Başvuru Formu’ 24-26 Eylül’de doldurulacak. Değerlendirme sonucu olumlu mesaj alanlar, istenen belgeleri, YEKÜV burs komisyonuna verecek. Başvurusu kabul olanın kaydı yapılacak. www.yekuv.org

Türk Dil Kurumu: Lisans öğrencisine aylık 700 TL, yüksek lisansa 1.000 TL, doktoraya 1.500 TL olan bursun başvuruları kasımda ilan edilecek. Burslar Türk dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, Türkçe eğitimi, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümü öğrencileri için. Birinci sınıf için YKS’den ilk 3000’e girme; ara sınıfta ise ortalamanın 100 üzerinden 70 olması ve başka burs alınmaması şartı var. www.turkiye.gov.tr
Mehmet Zorlu Vakfı: Lisans öğrencilerine yönelik 9 ay 450 TL burs sağlanıyor. İlk 100’e girene 500 TL, üstün başarılı öğrencilere 1.000 TL veriliyor. 2017-2018 döneminde 2.100 öğrenciye burs verildi, bu yıl ise henüz belli değil. Eylül-ekim arasında başvuru yapılıyor. www.mzv.ogr.tr
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG): Gençlik, Kardelen ve Öğretmen Çocuğu olarak üç burs var. Gençlik Bursları’ndan üniversitede okuyan ve yeni kayıt yaptıranlar faydalanıyor. Kardelenler Bursu; mühendislik, fen edebiyat fakültesinin sayısal bölümleri, işletme, iktisat, istatistik, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile hukukta okuyan kadın öğrencilere yönelik. Öğrenci sayısı yıllık 300-500 arasında. 10 ay 250-350 TL ödeme oluyor. Son başvuru, 15 Eylül. burs.tog.gen.tr/

Alarko Bursu: Dr. Üzeyir Garih Bursu, İTÜ Makina Mühendisliği son sınıf veya lisansüstündeki beş öğrenciye veriliyor. İshak Alaton Bursu; AÜ Siyasal Bilgileri Fakültesi İşletme’den 2, İÜ İşletme Fakültesi’nden 2, GSÜ Endüstri Mühendisliği’nden 1 öğrenci olmak üzere, son sınıftaki veya lisansüstündekileri kapsıyor. Alarko Eğitim-Kültür Vakfı Bursu İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi, İstanbul, Ankara, Galatasaray üniversitelerinde belirlenen bölümlerde okuyanlara yönelik. Burslar karşılıksız. www.alarko.com.tr

Anadolu Vakfı: Başvuru 30 Eylül’e kadar online yapılıyor. Lisans öğrencileri 9 ay boyunca burstan yararlanabiliyor. Şartlar şöyle: T.C. vatandaşı olmak, maddi desteğe ihtiyaç duymak, açıköğretim ve uzaktan öğretim dışında devlet üniversitelerini kazanmak, vakıf üniversitelerinde okuyanlar için yüzde 100 başarı bursuyla yerleşmiş olmak. Miktar her yıl gözden geçiriliyor. www.anadoluvakfi.org.tr

İstanbul Ticaret Odası: İstanbul’daki lisans ve lisansüstü öğrencilerine veriliyor. Başvurunun eylülün üçüncü haftası başlaması bekleniyor. Kontenjan ve miktar ekimde belirlenecek. www.ito.org.tr

Vakıflar Genel Müdürlüğü: Burs, öncelikli olarak anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor. 8 ay 250 TL ödenecek üniversite bursu için başvuru, 15 Eylül-30 Ekim; 9 ay 60 TL verilecek ortaöğretim ise, 17 Eylül-17 Ekim. www.vgm.gov.tr

Türk Eğitim Vakfı (TEV): Beş program var. Başvuru 30 Eylül’de bitiyor. Eğitim Bursu’nu üniversite, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri alabiliyor. Ara sınıfta ortalama 4 üzerinden en az 2.50 olup üst sınıfa geçmek gerekiyor. Üstün Başarı Bursu’na 50-55 öğrenci seçiliyor. YKS’de SAY, SÖZ, EA’ya göre bölüme girdiği puan türünde ilk 5 binde olanlar başvurabiliyor. YKS’de ilk 5 bine giren, ortalaması 3.50 olan ikinci sınıflar da alabiliyor. Yüksek lisans, doktora, teknik ve endüstri meslek lisesi için de burs var. www.tev.org.tr

Vehbi Koç Vakfı: Lisans öğrencilerine burs veriyor. Eğitim dönemi başında üniversitelerin burs ofisleri veya fakülte sekreterlikleri duyuru yapıyor. Örgün lisans eğitiminde okumak, maddi yardıma ihtiyaç duymak, disiplin cezası ve başka burs almamak, başarı notunun 100 üzerinden en az 60; 5’ten 3; 4’ten 2.50 olması şartı var. www.vkv.org.tr

TÜBİTAK: Aylık 750 TL olan bursun, başvuruları ekimde. Burs, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testi’nde sayısalda ilk 25 binde olup matematik, fizik, kimya, biyoloji, astronomi ve uzay bilimlerine ve Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ilk 25 bine girerek felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatını kazanan ya da bunlarda çift anadala kaydolanlara yönelik.

 

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