KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?
2019-2020 eğitim döneminin başlaması ve üniversitelerin ders başı yapmasıyla birlikte, 2019 YKS kapsamında iki ve dört yıllık programlara yerleşen yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularına yönelik beklentiler arttı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi ve burs miktarına ilişkin açıklama yaptı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, öğrencilere tahsis edilen kredi ve burs desteklerine ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, burs miktarına dair 'yeni bir zam daha gelecek' açıklamasını yaptı. Gözler şimdi burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarihlerde. İşte, KYK burs başvurularına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
ERDOĞAN'DAN BURS AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde bir konuşma yaptı. Konuşmasına 2019-2020 akademik yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, yeni akademik yılda hocalara ve öğrencilere başarı temennisinde bulundu.
Öğrencilere verilen kredi ve burs desteklerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şöyle konuştu:
"Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek. Yüksek lisans öğrencilerimize bin lira, doktora öğrencilerimize bin 500 lira veriyoruz. Bu imkandan faydalanan öğrenci sayısı 1 milyon 613 bindir. Harç filan var mı? Kaldırdık mı, kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar acaba şimdi nerede? Şimdi ortada yoklar. Ama biz devlet olarak milletimize karşı olan o görevi de yerine getirdik. Üstelik Türkiye attığımız tüm bu tarihi adımlara rağmen, nüfusa göre, üniversite sayısı bakımından hala oldukça mütevazi bir yerde bulunuyor.
TARİH BELLİ OLDU MU?
2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.
BAŞVURULAR E DEVLET SİSTEMİNDEN
Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.
E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle