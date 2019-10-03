KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (KYK) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yeni dönem burs ve öğrenim kredisi başvurularının başlayacağı tarihe yönelik beklentiler, ekim ayı ile birlikte yoğunlaştı. 2019 YKS kapsamında yükseköğrenim programlarına yerleşen yüz binlerce genç, burs ve kredi başvuru tarihlerine odaklandı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayında başlatılacağı açıklanmıştı. Yüz binlerce lisans ve ön lisans öğrencisi şimdi e-Devlet üzerinden KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarihi bekliyor. İşte, 2019-2020 eğitim dönemi KYK devlet bursu başvuruları hakkında ayrıntılar...
YURTKUR aracılığıyla yapılacak olan KYK burs başvurusu, E-Devlet kanalıyla tamamlanacak. Yurt başvuruları esnasında burs ve krediler hakkında da açıklama yapan YURTKUR, kredi/burs başvurularının tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından alınacağını aktarmıştı.
Bu bilgiler çerçevesinde DGS ek tercihlerinin 1-7 Ekim tarihlerinde yapılacağı göz önünde bulundurulur ve sonuçların ekim ayının ortalarında açıklanacağı düşünülürse, KYK burs başvurularının da 15 Ekim tarihinden sonra alınacağı söylenebilir.
Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla kredi ve burs imkanı sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor. 2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi.
BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILABİLECEK?
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle