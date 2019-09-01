KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının tamamlanmasının ardından, üniversitelerde yeni öğretim döneminin başlamasına haftalar kala, KYK burs ve kredi başvuruları hakkında bilgi edinmek isteyenlerin araştırmaları hız kazandı. Devlet tarafından sağlanan maddi yardım talebinde bulunacak olan öğrenciler KYK başvurularına yönelik detayları sorguluyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Her yıl yüz binlerce üniversiteli gence karşılıklı kredi veya karşılıksız burs imkanı sağlayan KYK, yurt başvurularını geçtiğimiz günlerde sonlandırdı. Yurt başvuru işlemleri geride kalırken, şimdi de kredi ve burs başvuruları için gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. İşte, 2019 KYK kredi ve burs başvuruları hakkında detaylı bilgiler.
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları KYK’dan bir açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz yıl; yurt başvuruları 3 Eylül, burs başvuruları ise 15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl yurt başvurularının 19 Ağustos’ta alınmış olması nedeniyle burs başvurularının da geçen yıla oranla daha erken başlaması bekleniyor.
BAŞVURULAR E DEVLET'TEN YAPILACAK
Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.
E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
BURS İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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