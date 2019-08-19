KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), yeni dönem yurt başvuruları başladı. Bu gelişmenin ardından ise KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK her yıl, öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla kredi ve burs imkanı sağlıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor. Gözler şimdi 2019 yılı KYK burs ve kredi başvurularında. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar....
Üniversite eğitimi alacak öğrencilere burs ve kredi desteği bu yıl da devam edecek. Geçtiğimiz dönem lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi.
2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.
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