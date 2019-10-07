KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? Burs miktarı arttı mı?
Üniversitelerin 2019-2020 eğitim öğretim dönemine başlaması nedeniyle gözler KYK burs ve kredi başvurularına çevrildi. Öğrencilerin burs ve kredi alımı için öncelikli tercihi olan KYK, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrencinin başvurusunu kabul edecek. Peki, KYK burs ve kredileri ne zaman yapılacak, tarih için açıklama geldi mi? İşte, KYK burs ve kredi başvurularında son durum…
KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) burs ve kredi başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin KYK burs ve kredi başvurularına başvuru yapabilme hakkı bulunuyor. Peki, bu yıl KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? Burs miktarı arttı mı?
Geçtiğimiz haftalarda yurt başvuruları esnasında burs ve krediler hakkında da açıklama yapan YURTKUR, kredi/burs başvurularının tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından alınacağını bildirmişti. KYK burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim'de bitmişti. Geçen yıl baz alındığında 2019 KYK burs ve kredi başvurularının da en geç ekim ortasında alınması bekleniyor.
BURS MİKTARI ARTTI MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde bir konuşma yaptı. Konuşmasına 2019-2020 akademik yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, yeni akademik yılda hocalara ve öğrencilere başarı temennisinde bulundu.
Öğrencilere verilen kredi ve burs desteklerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şöyle konuştu:
"Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek. Yüksek lisans öğrencilerimize bin lira, doktora öğrencilerimize bin 500 lira veriyoruz. Bu imkandan faydalanan öğrenci sayısı 1 milyon 613 bindir. Harç filan var mı? Kaldırdık mı, kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar acaba şimdi nerede? Şimdi ortada yoklar. Ama biz devlet olarak milletimize karşı olan o görevi de yerine getirdik. Üstelik Türkiye attığımız tüm bu tarihi adımlara rağmen, nüfusa göre, üniversite sayısı bakımından hala oldukça mütevazi bir yerde bulunuyor.
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