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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 22:05, Son Güncelleme:

KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? 2019 KYK burs başvuru ekranı

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KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? 2019 KYK burs başvuru ekranı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), üniversite öğrencilerinin beklediği KYK burs ve kredi başvuru işlemlerini başlattı. Maddi destek kapsamında YURTKUR'dan burs yada geri ödemeli kredi alacak olan öğrenciler başvuru işlemlerini takiben başvuru yöntemleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda birinci sınıf, yada üst sınıfta öğrenim gören üniversite öğrencileri, 21 Ekim'e kadar başvurularını tamamlayacaklar. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? İşte, 2019 KYK burs başvuru ekranı.

"KYK burs başvurusu nasıl yapılır?" sorusu önlisans, lisans, doktora ve DGS ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin en fazla araştırdığı konular arasında yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından milyonlarca öğrenciye verilecek olan burs ve krediler YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacak. Peki, KYK bursundan kimler faydalanabilir? İşte, KYK burs ve kredilerine yönelik merak edilen detaylar.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

2019 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

HEM BURS HEM KREDİ AYNI ANDA ALINIR MI?

Kurumumuz tarafından burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

BURSUN DEVAM ETMESİ İÇİN BAŞARILI OLMA DURUMU NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4' lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100’ lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmesi hususu Kurum Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

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