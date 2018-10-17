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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.10.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

KYK burs ve kredi başvuruları için son gün ne zaman? Tahhütname onayı nasıl yapılır?

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KYK burs ve kredi başvuruları için son gün ne zaman? Tahhütname onayı nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu), üniversite öğrencileri için vereceği burs ve kredi başvuru tarihlerini resmi sayfası üzerinden duyurdu. Üniversite öğrencilerinin hem yurt hem de burs taleplerinde öncelikli tercihi olan KYK’nın burs ve öğrenci kredisi başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başladı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları için son gün ne zaman? Burs ve kredi başvurularının geçerli olabilmesi için şart olan tahhütname onayı nasıl yapılır?

KYK, burs ve öğrenim kredisi başvuruları için süre başladı. Uzun süredir beklenen KYK burs ve öğrenci kredisi başvurularıyla ilgili ilk bilgilendirme kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. KYK'dan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 öğretim yılı burs ve kredi başvuruları 15-21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında KYK burs ve öğrenim kredisi değerlendirme sonuçlarının kasım sonu veya aralık ayları içerisinde belli olması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuru tarih aralıklarının netleşmesi ardından farklı sorular da gündeme geldi. Burs ve kredi başvuru sürecinin bir parçası olan tahhütname onayı nereden ve nasıl yapılır? Devlet bursu bu yıl ne kadar oldu? İşte sürece ilişkin detaylar…

TAHHÜNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya kredi başvurusu almaya hak kazanan 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden KYK’ linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile; 18 yaşın altında olan öğrenciler ise, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilirler. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi alamayacaktır ve ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

DEVLET BURS MİKTARI BU YIL NE KADAR?

Üniversite öğrencilerinin KYK burs ve kredileriyle ilgili en çok merak ettiği konulardan biri de miktar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2018-2019 dönemi için belirlenen burs miktarını şu sözlerle duyurmuştu: "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık."

 

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