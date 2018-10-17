KYK burs ve kredi başvuruları için son gün ne zaman? Tahhütname onayı nasıl yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu), üniversite öğrencileri için vereceği burs ve kredi başvuru tarihlerini resmi sayfası üzerinden duyurdu. Üniversite öğrencilerinin hem yurt hem de burs taleplerinde öncelikli tercihi olan KYK’nın burs ve öğrenci kredisi başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başladı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları için son gün ne zaman? Burs ve kredi başvurularının geçerli olabilmesi için şart olan tahhütname onayı nasıl yapılır?
KYK, burs ve öğrenim kredisi başvuruları için süre başladı. Uzun süredir beklenen KYK burs ve öğrenci kredisi başvurularıyla ilgili ilk bilgilendirme kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. KYK'dan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 öğretim yılı burs ve kredi başvuruları 15-21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Geçtiğimiz yıllar baz alındığında KYK burs ve öğrenim kredisi değerlendirme sonuçlarının kasım sonu veya aralık ayları içerisinde belli olması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuru tarih aralıklarının netleşmesi ardından farklı sorular da gündeme geldi. Burs ve kredi başvuru sürecinin bir parçası olan tahhütname onayı nereden ve nasıl yapılır? Devlet bursu bu yıl ne kadar oldu? İşte sürece ilişkin detaylar…
TAHHÜNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs veya kredi başvurusu almaya hak kazanan 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden KYK’ linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile; 18 yaşın altında olan öğrenciler ise, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilirler. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi alamayacaktır ve ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
DEVLET BURS MİKTARI BU YIL NE KADAR?
Üniversite öğrencilerinin KYK burs ve kredileriyle ilgili en çok merak ettiği konulardan biri de miktar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2018-2019 dönemi için belirlenen burs miktarını şu sözlerle duyurmuştu: "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık."
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