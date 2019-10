KYK burs ücretleri bu yıl ne kadar olacak?

KYK burs ve kredi ödemeleri bu yıl da yeni yıl itibariyle öğrencilerin hesaplarına yatmış olacak. Üniversiteye yeni başlamış öğrenciler haricinde ara sınıf öğrencilerinin de merakla beklediği KYK burs ve kredi ödemeleri, Ziraat Bankası bankamatik kartlarına yatacak. Peki, KYK bursları ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KYK burs ve kredi ödemeleri 2019-2020 eğitim öğretim döneminde de artış gösterecek. Ziraat Bankası bankamatiklerinden ilk burs ve kredilerini çekecek olan öğrenciler, TC Kimlik Numarasına göre ödemelerini alabilecek.

KYK BURSLARI NE KADAR OLACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri yeni yılda artış gösterecek. 2018 yılında lisans öğrencilerine 470 TL ödenirken 2019 yılında 500 liraya çıkarılan KYK burs ve kredi ödemeleri, bu yıl da benzer bir artış gösterecek ve hesaplara zamlı olarak yatırılacak.

Geçtiğimiz yıl KYK bursları için lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltme kararı alınmıştı.

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS ek yerleştirme sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte başlaması için önünde bir engel kalmayan KYK burs başvurusu, ara sınıflar ve ilk kez bir üniversite programına yerleşen öğrenciler için geçerli olacak. Bununla birlikte KYK kredi ve burs başvurularının da takip eden pazartesi günü, 21 Ekim tarihinde başlayacağı söylenebilir.

BURS VE KREDİLER NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs başvurusunun ardından, burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin paralarını almaları için öncelikle taahhütname onaylarını tamamlamaları gerekmektedir. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim için burs ve krediler Ocak 2019 yılından itibaren ödenmeye başlanacak.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Öğrenim kredisi alan öğrencilerden, bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri kesilmeyecek.

"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği"nin, "Kredi alan öğrencilerden, en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri kesilir." maddesi yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan madde ile öğrenim kredisi alan öğrencilerden en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri artık kesilmeyecek.

Kurumdan burs alan öğrencilerden Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başarı kıstasına göre başarısız olanlara, bursun kesildiği tarihten itibaren öğrenim kredisi verilecek. Ancak, öğrenim kredisi almak istemeyen öğrenciler bu durumu bir dilekçe ile Kuruma bildirebilecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalıp burs veya kredi alan öğrenciler en fazla asgari ücret seviyesinde çalışabilirken, KYK yurdunda kalmayan ancak burs veya kredi alanlar ise herhangi bir ücretle çalışabilecek.