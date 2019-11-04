KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs sonuçlarında son durum
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve kredi başvuruları bu yıl 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle üniversite öğrencilerinin ‘KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?’ soruları sıklaştı. Yetkililerden açıklama bekleyen öğrenciler, sık sık internet üzerinden araştırma yapıyor. İşte, KYK burs sonuçlarında son durum
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenciye burs ve kredi desteğinde bulunuyor. Öğrencilerin yurt taleplerinde olduğu gibi burs ve kredi desteğinde de öncelikli tercihi olan KYK, burs ve kredi başvurularını ekim ayında almıştı. Şimdi herkesin merak ettiği asıl konu ise KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı. Peki, KYK konuyla ilgili açıklamada bulundu mu?
Geçtiğimiz yıl 15 Ekim tarihinde başvuru süreci tamamlanan KYK'nın burs ve kredi başvuru sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. 2018 yılı baz alındığında bu yılın sonuçlarının kasım ayının ikinci haftasında duyurulması bekleniyor.
BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
17.10.2019Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup “%40 ve üzeri engelli” olduklarını beyan eden öğrencilerin durumları T.C. Sağlık Bakanlığı “Ulusal Engelliler Veri Bankası” üzerinden kontrol edilecektir. Engel durumuna ilişkin Ulusal Engelliler Veri Bankası’nda kaydı bulunmayan öğrencilerin başvuruları öncelik durumu olmaksızın değerlendirmeye alınacaktır. Bu sebeple 31 Ekim 2019 tarihine kadar %40 ve üzeri engel raporuna sahip öğrencilerin rapor aldıkları sağlık kuruluşlarına müracaat ederek rapor bilgilerinin Ulusal Engelliler Veri Bankası sistemine işlenmesini talep etmeleri büyük önem taşımaktadır.
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