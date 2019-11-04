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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.11.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs sonuçlarında son durum

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs sonuçlarında son durum

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve kredi başvuruları bu yıl 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle üniversite öğrencilerinin ‘KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?’ soruları sıklaştı. Yetkililerden açıklama bekleyen öğrenciler, sık sık internet üzerinden araştırma yapıyor. İşte, KYK burs sonuçlarında son durum

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenciye burs ve kredi desteğinde bulunuyor. Öğrencilerin yurt taleplerinde olduğu gibi burs ve kredi desteğinde de öncelikli tercihi olan KYK, burs ve kredi başvurularını ekim ayında almıştı. Şimdi herkesin merak ettiği asıl konu ise KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı. Peki, KYK konuyla ilgili açıklamada bulundu mu?

Geçtiğimiz yıl 15 Ekim tarihinde başvuru süreci tamamlanan KYK'nın burs ve kredi başvuru sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. 2018 yılı baz alındığında bu yılın sonuçlarının kasım ayının ikinci haftasında duyurulması bekleniyor.

BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

17.10.2019Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup “%40 ve üzeri engelli” olduklarını beyan eden öğrencilerin durumları T.C. Sağlık Bakanlığı “Ulusal Engelliler Veri Bankası” üzerinden kontrol edilecektir. Engel durumuna ilişkin Ulusal Engelliler Veri Bankası’nda kaydı bulunmayan öğrencilerin başvuruları öncelik durumu olmaksızın değerlendirmeye alınacaktır. Bu sebeple 31 Ekim 2019 tarihine kadar %40 ve üzeri engel raporuna sahip öğrencilerin rapor aldıkları sağlık kuruluşlarına müracaat ederek rapor bilgilerinin Ulusal Engelliler Veri Bankası sistemine işlenmesini talep etmeleri büyük önem taşımaktadır.

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