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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı?

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçları heyecanlı bekleyiş sürüyor.. Ekim ayında başvurularını gerçekleştiren öğrencilerin gözü KYK burs sorgulama ekranını çevrildi. 2019 KYK burs ve kredi başvuruları YURTKUR tarafından yapılan değerlendirme sonrası açıklanacak. Peki, KYK kredi ve burs sonuçları 15 Kasım'da açıklanacak mı? İşte, detaylar.

Pek çok öğrencinin ilgiyle beklediği KYK burs ve kredi sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. YURTKUR'un birçok bakanlıkla birlikte yaptığı değerlendirmenin ardından hesaplara tahsis edilecek olan KYK burs ve kredi ödemeleri, yeni yıl itibariyle başvuruda bulunan ve koşulları sağlayan tüm öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, gelecek 24 saat içerisinde açıklanması beklenen KYK burs ve kredi sonuçları hakkındaki son gelişmeler neler? İşte, o konu hakkında bazı detaylar

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredi sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KYK'nın değerlendirme işlemi devam ederken, burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ne zaman ilan edileceği, merak konusu oldu. İşte, 2019-2020 KYK burs başvuru sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 550, yüksek lisansta bin 100, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.' dedi. Açıklamanın tamamı şöyle;

Öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını belirten Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." dedi.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte KYK burs başvuru sonuçlarına ilişkin heyecan tavan yaptı. Sonuç açıklama tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmeyen KYK'da, geçmiş yılın sonuç açıklama tarihi baz alındığında gözler bu ayın son günlerine çevrildi.

Geçmiş yıllardaki tecrübeler ve sonuç açıklama tarihine göre 2019-2020 KYK burs başvuru sonuçlarının 15 Kasım 2019 tarihine kadar açıklanabileceği tahmin ediliyor. Söz konusu burs başvurularına ilişkin KYK'dan ya da ilgili Bakanlık ve yetkililerden bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir.

Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan.

Lisans ve önlisans düzeyinde eğitim gören binlerce genç, KYK burs başvuru sonuçlarına odaklandı. Eğitim hayatları süresince maddi olarak desteklenmek isteyen öğrenciler, KYK'nın burs sonuçlarını erişime açmasını dört gözle bekliyor. İşte, 2019-2020 KYK burs başvuru sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

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