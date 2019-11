KYK burs sonuçları açıklandı.. Sonuçlar kyk.gov.tr üzerinden erişime açıldı

Yükseköğrenim gören öğrencilerin burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kasapoğlu, "Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı.

Her zaman olduğu gibi binlerce gencimize geleceklerini inşa ettikleri bu süreçte destek vereceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim." paylaşımında bulundu.

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) öğrenebilecek.

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor. Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.

Şuan KYK sonuç sorgulama sayfasında yoğunluktan dolayı gecikme yaşanıyor. Sonuçlar aynı zaman E-Devlet üzerinde de öğrenebiliyor

SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

E- DEVLET ÜZERİNDEN KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

📣Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı.



Her zaman olduğu gibi binlerce gencimize geleceklerini inşa ettikleri bu süreçte destek vereceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz.



Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim.



💻:https://t.co/8QGC2OIwBP — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) November 16, 2019

KREDİLER ÖĞRENCİNİN KİMLİK NUMARASINA GÖRE FARKLI TARİHLERDE YATACAK



Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.



Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?



KYK bursları, öğrencilerin burs veya kredi almaya hak kazanmasının ardından bankamatik kartlarının basılmasıyla birlikte hesaplara yatırılacak. Bu süreç, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yılın ilk ayına, yani Ocak 2020'ye denk gelecek.